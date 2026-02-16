Notizie Audaci

Uomini e Donne anticipazioni 16 febbraio, Mario Lenti torna e ci riprova con una dama: scoppia il caos

Pubblicato: 16 Feb, 2026 - ore: 23:58
Mario LentiMario Lenti

Ritorni e nuove uscite tra i protagonisti del trono over

Lunedì 16 febbraio si sono registrate le nuove puntate dell’attuale stagione di Uomini e Donne, il celebre dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Secondo le anticipazioni riportate dal blogger Lorenzo Pugnaloni, la registrazione è stata piena di colpi di scena, ritorni inattesi e discussioni infuocate.

La puntata del trono over si è aperta con Mario Lenti, tornato in studio dopo un periodo di assenza. Mario è uscito in esterna con Cinzia Paolini, dama già conosciuta tempo fa durante il programma, e i due hanno cenato insieme. Durante la puntata, una nuova dama proveniente dalla Campania è scesa per Mario, ma non è riuscita a conquistarlo.

Tina e Gianni al centro della scena

Come sempre, gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti hanno monopolizzato l’attenzione in studio. I due hanno attaccato Mario e Cinzia, accusandoli di essersi visti e sentiti al di fuori del programma e di aver orchestrato alcune dinamiche per allungare il brodo. Secondo Tina e Gianni, la coppia avrebbe dovuto uscire insieme dal programma, ma la situazione si è complicata ulteriormente quando Cinzia è uscita anche con Michele.

Il ritorno di Alessia e le reazioni in studio

Nel trono classico di Uomini e Donne, protagonista della puntata è stato Ciro Solimeno, che ha deciso di riprendere Alessia Antonetti dopo averla precedentemente eliminata. In studio, questa mossa ha provocato le reazioni di Elisa e Martina, che hanno abbandonato la registrazione. Ciro non ha portato in esterna nessun altro candidato, concentrandosi esclusivamente su Alessia in camerino.

Baci, malintesi e momenti di tensione

Al centro della scena anche la dama Sara Gaudenzi, che ha condiviso un bacio in esterna con Alessio Rubeca. Durante un confronto in camerino con Matteo, Sara ha spiegato di essere rimasta delusa dall’atteggiamento del cavaliere nella registrazione precedente: Matteo l’aveva baciata dopo una frase particolare, ma lei teme di non piacergli davvero.

(Annarita Raiola): la passione per la televisione,la musica e il gossip sono state fonte di ispirazione per il suo percorso giornalistico. Un viaggio quotidiano che va dall’approfondita analisi dei programmi tv alle vicende dei personaggi che infiammano il web fino alle nuove tendenze musicali. In passato è stata voce di una radio locale a Serino, in provincia di Avellino.

