Salerno, minaccia i passanti con una mazza a Torrione: attimi di panico

Momenti di panico nei pressi del sottopasso di via Della Monica, a Salerno nel quartiere di Torrione, nel pomeriggio del 26 aprile. Come documentato con un video dal gruppo Sei di Torrione Se di… Enzo Carrella un uomo, probabilmente di nazionalità straniera ha iniziato a minacciare i passanti brandendo una mazza.

L’uomo si è posizionato all’altezza del sottopasso di via Della Monica e minacciava donne e bambini

L’uomo si è rivolto con fare particolarmente minacciosa a donna e bambini. Per cercare di non farsi riconoscere si è coperto con un cappuccio ma qualcuno dei residenti ha contattato le forze dell’ordine nel timore che la situazione potesse degenerasse. Il filmato condiviso su Facebook è diventato virale con le segnalazioni che si sono moltiplicate in pochi minuti. In breve tempo le forze dell’ordine hanno raggiunto il popoloso quartiere di Salerno e fermato l’uomo.