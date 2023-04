Avanti un altro, volto storico lascia il game show: l’abbraccio e la gag con Paolo Bonolis

Ha dedicato le battute finali della puntata del 26 aprile di Avanti un altro ad uno dei punti di riferimento del programma. In chiusura di trasmissione Paolo Bonolis ha annunciato l’addio di Riccardino, un volto che i fan del game show hanno imparato a conoscere in questi anni con il conduttore che lo chiamava spesso in causa per questioni tecniche logistiche.

Paolo Bonolis annuncia: ‘Il piccolo Riccardino lascia Avanti un altro’

“Quella di Avanti un altro è una famiglia, lavoriamo qui incessantemente da 12 anni. A volte qualcuno va, altre volte qualcuno viene ma ce ne è uno che ora ci saluta perché va a lavorare da un’altra parte, il piccolo Riccardino” – ha esordito Bonolis che poi ha abbracciato e ringraziato il prezioso collaboratore.

“Voi vi chiederete perché va via. Perché Mediaset non lo sfamava abbastanza va a nutrirsi altrove ed a quanto pare non mangia poco” – ha aggiunto scherzosamente al termine della puntata del 26 aprile di Avanti un altro.