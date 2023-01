Saman Abbas identificata da un’anomalia dentaria: le fratture e l’ipotesi sulle modalità del delitto

Quella che una concreta ipotesi è diventata certezza. I resti ritrovati vicino al casolare dove viveva a Novellara, in provincia di Reggio Emilia, sono di Saman Abbas. Del resto le speranze di ritrovare viva la 18enne erano flebili già nell’immediatezza della scomparsa, la notte del 30 aprile 2021.

I resti ritrovati sono di Saman Abbas, l’accavallamento dentale determinante nel riconoscimento

Un‘anomalia dentaria ha reso possibile l’identificazione come riferito dall’avvocato Barbara Iannucelli, che assiste l’associazione ‘Penelope‘ ed è parte civile nel processo che a febbraio inizierà a carico di cinque familiari della giovane. “Foto e video hanno reso possibile l’identificazione.

L’osso ioide è fratturato nella parte sinistra e sono necessari accertamenti istologici per stabilire se questo sia avvenuto pre o post portem” – ha aggiunto il legale precisando che l’accavallamento dentale rilevato dall’esame dei resti rinvenuti il 18 novembre 2022 ha dissipato ogni dubbio.

Prende corpo l’ipotesi della morte per strangolamento

La tipologia di frattura avvalorerebbe l’ipotesi di morte per strangolamento da parte dello zio, Danish Hasnain, come sostenuto dall’accusa. Il prossimo passo del procedimento giudiziario sarà intanto quello di una nuova udienza in Corte d’Assise a Reggio Emilia, dove saranno nominati altri consulenti tecnici.

Per la morte di Saman Abbas sono indagati padre Shabbar (arrestato in Pakistan e in attesa di estradizione), la madre Nazia Shaheen (latitante), lo zio Danish Hasnain e i cugini Ikram Ijaz e Nomanulhaq Nomanulhaq, questi ultimi in carcere in Italia.