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Processione Madonna del Carmine a Salerno: diretta tv, streaming e orario

DiMario De Santi

Pubblicato: 16 Lug, 2026 - ore: 04:14 #16 luglio, #diretta canale 71, #diretta Salerno processione Madonna, #diretta tv oggi salerno, #diretta tv processione Madonna del Carmine, #dove è possibile vedere processione Madonna del Carmine, #Madonna del Carmine, #Madonna del Carmine Salerno, #Salerno processione Madonna del Carmine

Quando si celebra e dove vedere in diretta la processione della Madonna del Carmine a Salerno

Entrano nel vivo a Salerno le celebrazioni dedicate alla Madonna del Carmine, uno degli appuntamenti religiosi più sentiti dalla comunità cittadina. Migliaia di fedeli sono attesi al Santuario della Madonna del Carmelo per partecipare ai solenni riti liturgici e agli eventi che accompagneranno la festa patronale, tra momenti di preghiera, tradizione e partecipazione popolare.

Il programma culminerà con la tradizionale processione del simulacro della Vergine, in programma domenica 19 luglio, che attraverserà le principali strade del quartiere del Carmine e sarà seguita anche in diretta televisiva.

Il Solenne Pontificale del 16 luglio

Nel giorno liturgico dedicato alla Madonna del Carmine, giovedì 16 luglio, il momento centrale delle celebrazioni sarà il Solenne Pontificale, presieduto dall’Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, monsignor Andrea Bellandi.

La celebrazione rappresenta il cuore della festa religiosa e richiama ogni anno centinaia di fedeli che affidano alla Vergine del Carmelo preghiere, speranze e intenzioni.

Domenica 19 luglio la grande processione

Il momento più atteso dell’intero programma è in calendario domenica 19 luglio.

Alle ore 11 sarà celebrata la Santa Messa presieduta da monsignor Sergio Melillo, mentre alle 19 prenderà il via la solenne processione del simulacro della Madonna del Carmine, che attraverserà le vie del centro cittadino tra canti, preghiere e la partecipazione delle confraternite e di migliaia di fedeli.

Come da tradizione, il corteo religioso rappresenterà uno dei momenti più intensi della devozione mariana a Salerno.

La diretta su Tv Oggi e Facebook

Anche quest’anno la processione potrà essere seguita da chi non potrà essere presente.

L’intero evento sarà infatti trasmesso in diretta su Tv Oggi, sul digitale terrestre, e contemporaneamente sulla pagina Facebook dell’emittente, consentendo ai salernitani residenti fuori città e ai tanti devoti della Madonna del Carmine di partecipare virtualmente alla celebrazione. La processione seguirà il percorso tradizionale nel cuore di Salerno tra Carmine, Piazza San Francesco fino a via Dalmazia.

Non solo fede: anche musica e spettacoli

Accanto al programma religioso, il Santuario proporrà anche un cartellone civile con serate dedicate alla musica e agli spettacoli.

L’obiettivo è quello di offrire occasioni di incontro e condivisione, mantenendo viva una tradizione che da secoli rappresenta uno dei momenti più importanti dell’estate salernitana.

Di Mario De Santi

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