San Vito dei Normanni, 17enne apre la porta al vicino di casa: accoltellata all’addome

Tragedia nella notte tra sabato 30 settembre e domenica 1° ottobre in provincia di Brindisi dove una ragazza di 17 anni è stata accoltellata da un vicino di casa.

É accaduto in via Azzariti a San Vito dei Normanni, dopo la mezzanotte. Sull’accaduto indagano i carabinieri che hanno individuato l’aggressore, un uomo di 52 anni paziente psichiatrico, vicino di casa della giovane.

La ragazza è stata accoltellata a San Vito dei Normanni da un 52enne con problemi psichiatrici

Stando a una prima ricostruzione, l’uomo ha suonato alla porta in cui vive la ragazza. Quando lei ha aperto, non ha atteso un istante e l’ha colpita con violenza all’altezza dell’addome per poi scappare. La diciassettenne è stata soccorsa e trasportata in ambulanza in codice rosso all’ospedale Perrino di Brindisi dove è stata sottoposta ad un’operazione chirurgica per ferita da taglio.

La 17enne è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico: è in prognosi riservata

Si trova in prognosi riservata. Le indagini sono in corso. I carabinieri intervenuti sul posto invece hanno individuato poco dopo il responsabile dell’accoltellamento e lo hanno arrestato. Aveva ancora l’arma fra le mani.