Santina Delai uccisa a 78 anni Puegnago sul Garda, la sorella: ‘C’erano i cassonetti aperti’

I carabinieri indagano per omicidio dopo il ritrovamento del corpo di una 78enne, Santina Delai, nella sua abitazione di Puegnago sul Garda, nel Bresciano, mercoledì 7 febbraio.

La donna è stata trovata con uno straccio al collo, lo stesso che al mattino presto stava usando per le pulizie di casa. L’ipotesi è quella di una rapina finita in omicidio. A trovare il corpo dell’anziana era stato il figlio che abita nell’appartamento a fianco. Sarebbero stati i vicini di casa intorno alle 6:00 ad aver sentito dei rumori e a chiamare il figlio della 78enne di Puegnago del Garda, nel Bresciano, trovata morta in casa.

L’ipotesi più probabile è quella della rapina. “Ho cercato di tirare via lo straccio che aveva al collo e dopo ho toccato il polso non c’era più e non ho toccato più nulla. Ho visto che c’erano i cassetti aperti” – ha riferito la sorella, Angela Maria.

Il figlio, entrato nella bifamiliare nella zona residenziale del paese, ha trovato il cadavere della madre. Santina Delai viveva da sola ed era vedova da alcuni anni. Percepiva la pensione di riversibilità, aveva qualche risparmio ed alcuni preziosi. “Non era ricca” – precisano i congiunti. Nella zona si erano verificate altre rapine nei giorni scorsi. Il corpo presentava segni di violenza anche se in casa non sono state trovate tracce di sangue. I carabinieri continuano a non escludere alcuna ipotesi.