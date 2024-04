Savannah Graziano uccisa a 15 anni, un video inchioda la polizia della California

Un video appena diffuso immortala la polizia della California mentre spara e uccide una 15enne disarmata che era stata vittima di un rapimento. L’episodio risale al 27 settembre 2022, quando gli agenti della contea di San Bernardino stavano cercando Savannah Graziano, che si temeva fosse stata rapita dal padre dopo che l’uomo aveva ucciso la madre.

Secondo quanto riporta il Guardian, il video mostra gli agenti circondare l’auto del 45enne Anthony Graziano in autostrada non lontano da Los Angeles: quando Savannah Graziano esce dalla vettura. Inizialmente la 15enne si è messa a terra, ma poi ha iniziato a camminare verso le forze dell’ordine. L’audio rilasciato dal dipartimento indica un agente vicino a lei che grida “Passeggero fuori! Passeggero fuori!” e “Ehi, vieni da me, vieni da me”.

Nel video si afferma che mentre l’agente le ordinava di venire verso di loro, altri poliziotti hanno visto qualcuno uscire dal veicolo e dirigersi verso i colleghi e hanno aperto il fuoco. “Oh no,” si può sentire dire un agente nel filmato che mostra la ragazza colpita da un elicottero. Inizialmente lo sceriffo della contea di San Bernardino aveva affermato che non era chiaro chi avesse ucciso la ragazza, ma ora i video inchiodano gli agenti della polizia della California.

Apr 1, 2024

* (Disclaimer: This video content is intended for educational and informational purposes only) * Hesperia, California — On September 27, 2022, an amber alert out of Fontana was issued for 15-year-old Savannah Graziano. The amber alert was…