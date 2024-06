Sbranata dal suo bully XL dopo aver pubblicato un video TikTok: ‘Razza vietata, non me ne frega’

Una donna di 23 anni è stata sbranata a morte dal suo cane, un bully XL, nel sud-ovest dell’Irlanda. Nicole Morey è deceduta per le ferite martedì 4 giugno in una casa a Ballyneety, nella contea di Limerick, intorno alle 23:40.

La 23enne Nicole Morey è stata uccisa dal suo bully XL in Irlanda

Il suo corpo è stato trasferito all’ospedale universitario di Limerick per l’autopsia. L’emittente irlandese RTE ha detto che si ritiene che il molosso coinvolto nell’attacco fosse un bully XL. Secondo i suoi social media, la signora Morey stravedeva per il suo amico a 4 zampe e replicava in maniera stizzita a chi gli faceva notare la pericolosità dell’animale.

Su TikTok aveva condiviso un video dove la si vede ballare un cane in una cucina. “Questo è mio figlio e non me ne frega se pensi che sembri aggressivo e non me ne frega se non ti piace il suo aspetto. A lui e a me sicuramente non frega niente se pensi che la razza debba essere bandita. In un altro filmato si mostrava con altri cani di sua proprietà. “Se uno di noi muore, spero di morire prima io”. La polizia irlandese ha riferito che nonostante l’immediato intervento dei paramedici per Nicole Morey non c’è stato nulla da fare.

‘Questo è un mio figlio, non mi frega se pensi che sia aggressivo’, nel Regno Unito la razza è vietata

Gli XL Bully sono vietati dallo scorso febbraio nel Regno Unito, in seguito a ripetute aggressioni mortali che si sono verificate nel Paese. Attualmente in Irlanda nessuna razza è vietata, ma esistono delle restrizioni su alcune. I proprietari devono avere più di 16 anni. La ministra della Giustizia Helen McEntee non ha escluso che alcune razze possano essere vietate anche in Irlanda.