Cosa è successo tra Andy Byron e Kristin Cabot dopo la kiss cam ‘galeotta’ al concerto dei Coldplay

Durante il concerto dei Coldplay a Boston, come da tradizione, la regia dell’evento ha mostrato una coppia sul maxischermo per la classica “kiss cam”. Ma quello che sembrava un tenero momento tra due spettatori si è rivelato qualcosa di molto più scottante: i protagonisti erano Andy Byron, CEO della tech company Astronomer, e Kristin Cabot, responsabile HR della stessa azienda. Il video li mostra abbracciati, sorpresi e imbarazzati: lui tenta di uscire dall’inquadratura, lei si copre il volto e si volta di spalle.

La reazione ha insospettito anche Chris Martin, il frontman della band, che dal palco ha commentato ironicamente: “Oh… o hanno una relazione, oppure sono solo molto timidi”. Il pubblico ride, ma il web no: il video fa il giro dei social e si scatena la caccia ai nomi.

La clip diventa virale in poche ore: oltre 50 milioni di visualizzazioni su TikTok, milioni di “mi piace” e commenti che scavano nelle identità dei due dirigenti. Gli “investigatori da tastiera” scoprono presto che sia Byron che Cabot sono sposati… ma con altre persone. Inizia così il tam-tam mediatico attorno alla presunta relazione extraconiugale, con utenti che setacciano LinkedIn, account aziendali e profili personali.

The "statement from Astronomer CEO Andy Byron" that's going around originated with a 50-follower account called "Peter Enis." As in "P. Enis." pic.twitter.com/z3Dl8VaxWD