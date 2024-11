Schianto a Vico Equense, Simeon muore a 18 anni: Castellammare in lutto per il talento del canottaggio

Profondo dolore a Castellammare di Stabia per la morte del 18enne centauro vittima dell‘incidente a Vico Equense nella notte tra sabato 16 e domenica 17 novembre. “L’intera comunità scolastica dell’Its Luigi Sturzo incredula e addolorata per la scomparsa dell’alunno Simeon Dimitrov Plamenov si unisce al dolore dei familiari, dei compagni, dei docenti e di quanti lo amavano e spera per Alessia”, si legge sulla pagina Facebook dell’istituto. Di origini bulgare, Simeon era atleta canottiere del Circolo Nautico Stabia.

Simeon Dimitrov Plamenov è deceduto in un incidente che si è verificato lungo la strada statale 145 Sorrentina in località Bikini, vicino Vico Equense (Napoli). Con lui viaggiava una ragazza. Poco dopo la mezzanotte il 18enne ha perso il controllo della moto, una Ktm Duke 400, che si è schiantata contro un muretto. Il canottiere di Castellammare di Stabia è morto sul colpo. La 17enne è stata trasferita all’ospedale del Mare di Napoli dove è ricoverata in pericolo di vita. La salma del 18enne è a disposizione della Procura di Torre Annunziata per l’autopsia.

Domenica 17 novembre sarebbe dovuto partire per una vacanza-studio a Dubai, con altri ragazzi dell’istituto turistico “Luigi Sturzo” di Castellammare di Stabia. La preside, che ha chiamato la madre perché in attesa in pullman per la partenza, ha chiesto le ragioni del ritardo di Samuel e si è sentita rispondere : “Samuel non c’è più”. Grande dolore tra i docenti e gli studenti, Simeon era un ottimo studente conosciuto e stimato nell’intera comunità stabiese.

“Mi piace ricordarti così, con la tua tessera di affiliazione alle Federazione Italiana Canottaggio e con l’abbraccio dei tuoi compagni di squadra, verso i quali nutrivi sentimenti di affetto e vicinanza, tutti ricambiati” – ha scritto un utente su Facebook.

Sul social anche il cordoglio del sindaco di Castellammare Luigi Vicinanza. “L’intera comunità di Castellammare di Stabia si unisce al cordoglio della famiglia di Simeon Dimitrov, giovane studente e canottiere del Circolo Nautico Stabia, che ha perso la vita in un tragico incidente stradale. Il nostro pensiero va anche alla giovane ragazza, sua compagna di classe, rimasta gravemente ferita”.