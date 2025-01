Sciame sismico Campi Flegrei 17 gennaio: gente in strada a Pozzuoli, paura a Napoli: ‘Si è ballato’

Sciame sismico e paura a Pozzuoli

Una scossa di terremoto magnitudo 3.0 è stata registrata alle 17.53 con epicentro nei Campi Flegrei, ed è stata avvertita – oltre che nei comuni del territorio interessato dal bradisismo – in diverse zone di Napoli, soprattutto nell’area collinare della città.

Campi Flegrei, momenti di paura a Pozzuoli per una scossa di magnitudo 3

Il movimento tellurico, avvertito soprattutto ai piani più alti, è stato preceduto da un’altra scossa di minore intensità (magnitudo 1.6) generando apprensione ma al momento nessun danno. Una terza scossa, di magnitudo 1.7, registrata alle 17.54, ha chiuso lo sciame sismico.

Dopo le scosse di terremoto , una delle quali di magnitudo 3.0, registrata nell’area dei Campi Flegrei, a Pozzuoli, in provincia di Napoli, molte persone sono scese in strada. Al momento non si registrano danni. “Siamo in contatto con l’Osservatorio Vesuviano, siamo in sciame sismico, in molti sono in strada, le tre scosse sono state nettamente avvertite dalla popolazione” – scrive su Facebook il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni. “Vi chiediamo di mantenere la calma. Non si è mai pronti per una scossa, siamo a lavoro per garantire la massima assistenza”.

Il tam tam sui social e l’appello del sindaco di Pozzuoli

Sui social il tam tam delle segnalazioni con post del tipo: “scossa forte e duratura”; “scossa da paura”; “a Fuorigrotta si è ballato”; “scossa sentita a Monte di Procida”. Stando alle prime verifiche, non sono stati al momento segnalati danni dopo lo sciame sismico verificatosi a partire dalle ore 17:53 nell’area dei Campi Flegrei, con l’evento maggiore registrato di magnitudo 3.0. Si riferisce al Dipartimento della protezione civile.