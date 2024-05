Scomparsa Giulia Duro a Palermo, la 19enne ha problemi di salute: l’appello dei familiari

Apprensione a Palermo per la scomparsa della 19enne Giulia Duro dalla zona Oreto dove vive con i genitori. Della ragazza non si hanno notizie dalle 9:00 di lunedì 27 maggio e la preoccupazione cresce con il passare delle ore anche per le sue condizioni di salute.

Come riferito dallo zio soffre di una leggera forma di epilessia ed ha bisogno di prendere i suoi farmaci. Quando si è allontanata da casa Giulia Duro aveva il cellulare con sé ma risulta spento. Il padre ha presentato denuncia di scomparsa. La 19enne è figlia di un volontario dei Servizi della Protezione Civile e Sociale che si è immediatamente attivata nel supportare la famiglia nelle ricerche.

“Giulia è alta 1.66, al momento della scomparsa indossava scarpe da ginnastica nere, pantalone della tuta con strisce bianche laterali ed una maglietta bianca (con la scritta Kappa). É una ragazza timida e sensibile”. Indossa sempre occhiali da vista.

Dagli appelli social dei parenti si evince che la giovane non conosce bene le strade di Palermo e potrebbe essersi smarrita ed è anche per tale motivo che si teme che qualcuno abbia avvicinato la ragazza e convinto a seguirla con la promessa di riportarla a casa. Ore da incubo per una famiglia che spera di abbracciare quanto prima Giulia.