L’annuncio del ritrovamento in diretta tv dopo una giornata di silenzi e preoccupazioni. Elena Sanna aveva contattato Chi l’ha visto nel corso della puntata del 22 maggio perché non da ore non aveva notizie del papà, l’87enne Luca Sanna, residente a Marco Simone, una frazione di Guidonia, in provincia di Roma.

Luca Sanna era uscito in auto a fare la spesa e non era più rientrato in casa

L’uomo era scomparso dopo essere uscito in auto per andare a fare la spesa. “Lui è andato via verso le 9:30 per andare a fare la spesa al Carrefour che sta qui vicino da noi dopo aver fatto benzina. Ci hanno detto che ha fatto benzina” – ha spiegato la donna che è stata ad un certo punto interrotta da una persona. “Aspetti, è arrivata adesso una telefonata. Forse l’hanno trovato a Fiumicino. Chiamiamo a mio fratello”. Pochi istanti ed è arrivata la conferma del ritrovamento di Luca Sanna con la donna che è scoppiata in lacrime dalla felicità. “Scusi, scusi… l’hanno trovato”.

L’87enne ritrovato mentre la figlia stava lanciando un appello a Chi l’ha visto: la donna scoppia in lacrime e chiede scusa

Federica Sciarelli è immediatamente intervenuta. “Ma che scusi siamo felicissimi. Suo padre era andato via a 87 anni con la sua auto, una Twingo bianca. Alla sua età ancora guida ed a far la spesa. Siamo contenti, andate a prendere vostro padre. Siamo felici di sentirla felice” – ha aggiunto la conduttrice. “Non c’è mai capitato che una scomparsa finisse così bene, in pochi secondi e in apertura di Chi l’ha visto. Per noi è una gioia. In qualche modo ci sentiamo di aver portato fortuna”.