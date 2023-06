Scomparsa Kata, avvistata una bambina che le somiglia con una donna a Bologna

Una traccia che gli inquirenti sperano possa segnare la svolta nelle ricerche di Mia Kataleya Chicllo Alvarez, detta Kata, la bambina di 5 anni scomparsa a Firenze nel pomeriggio di sabato 10 giugno.

Bimba scomparsa a Firenze, i carabinieri indagano su un avvistamento su un pullman a Bologna

In questi giorni le forze dell’ordine sono stati contattati per presunti avvistamenti della piccola. Tra questi, secondo quanto si apprende da fonti investigative, anche la segnalazione di una bambina, che somiglierebbe alla piccola Kata in compagnia di una donna a bordo di un autobus a Bologna. Gli uomini dell’Arma si sono subito attivati per fare le necessarie verifiche.

Sulla sparizione della bambina indagano i carabinieri coordinati dalla Dda di Firenze, che ha aperto un fascicolo per l’ipotesi di reato di sequestro di persona a scopo di estorsione. L’ultima volta la bambina è stata vista nel cortile dell’ex hotel Astor, in via Maragliano (Firenze nord), mentre giocava. Non si esclude che Kata possa essere stata porta all’estero.

Non si esclude che Kata possa essere stata portata all’estero, un post su Facebook al vaglio degli inquirenti

Gli inquirenti hanno acquisito un post su Facebook di alcuni occupanti dell’ex hotel. Peruviani, due dei quali non si riescono a trovare. “Ricordatevi che in Perù avete una famiglia”. Il padre, detenuto, ha tentato due volte di togliersi la vita mentre la madre è stata trasportata in ospedale dopo aver ingerito un piccolo quantitativo di candeggina. Immediatamente soccorsa, ora sta bene.