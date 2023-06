Scomparsa Kata, su TikTok riprodotto video fake della bimba con l’intelligenza artificiale

Non solo Giulia Tramontano e il bimbo deceduto nell’incidente con gli youtuber. Con il sistema di intelligenza artificiale è stato riprodotto un falso video su Tik Tok che riproduce l’immagine di una bambina che sembra Kata e la fa parlare con una voce finta e metallica.

Su un profilo TikTok un video in cui vengono riprodotti immagini e voce di Kata con l’intelligenza artificiale

Il contenuto è ‘fake‘ e fa riferimento proprio alla bambina Kataleya di 5 anni sparita a Firenze il 10 giugno. Dell’esistenza di questo filmato riporta stamani il quotidiano Il Tirreno spiegando che gira in un profilo dove si pubblicano solo contenuti riferiti a persone scomparse o morte. “Voglio tornare a casa dai miei genitori, mi manca troppo mia mamma”, dice la voce che non sembra di una bimba piccola anche se si presenta come Kata.

“Vi prego di aiutarmi se qualcuno ha visto i miei rapinatori contattate le forze dell’ordine. Spero che questo video acceleri il mio ritrovamento, ogni secondo è prezioso, più tempo passa e più è difficile la strada del ritorno”. Il video ha circa 40.000 like, centinaia di commenti.

La pagina propone video di persone scomparse e decedute: lo scioccante filmato di Giulia Tramontano

Si conclude con una foto autentica di Kata. Molti utenti sono disorientati, qualcuno ha pensato che fosse davvero la bambina scomparsa ma in realtà si trattava di un fake. Il video è stato mostrato anche a Chi l’ha visto per evitare che qualcuno sia tratto in inganno. Macabro e agghiacciante anche il falso realizzato con l’immagine di Giulia Tramontano, uccisa dal fidanzato, reo confesso, Alessandro Impagnatiello.