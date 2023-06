Bimba scomparsa a Firenze, al vaglio telefonata di un uomo e un video di Kata con degli adulti

“Abbiamo letteralmente rivoltato la struttura da cima a fondo e non abbiamo trovato la bambina” – ha riferito il generale Vitagliano, facendo il punto sulle ricerche di Kataleya Mia Alvarez, detta Kata, scomparsa a Firenze, in zona Novoli, nel pomeriggio di sabato 10 giugno.

Un uomo avrebbe contattato un’amica della madre di Kataleya e riferito che la bimba è con lui

In queste ore si stanno effettuando accertamenti su una telefonata ricevuta dalla madre della piccola che agli inquirenti ha raccontato di aver ricevuto una telefonata da un uomo che avrebbe parlato in spagnolo e che avrebbe detto di avere lui la piccola. Altri accertamenti sarebbero in corso su un video che ritrarrebbe la bambina alla fermata dell’autobus con degli adulti.

Nel frattempo le ricerche all’interno dell’ex hotel Astor, dove vive la bambina, proseguiranno per cercare “eventuali indizi” utili alle indagini “per cercare di capire che cosa possa essere successo”. Nel frattempo le forze dell’ordine valutano le segnalazioni pervenute dai cittadini di tutta la provincia. “Per ora sono risultate infondate ma non possiamo esimerci dal verificarle” – ha aggiunto il generale Vitagliano. “Stiamo, inoltre, passando al setaccio in queste ore allargandoci sempre di più come raggio, le telecamere del quartiere che finora non ci hanno dato un esito”.

La bimba era affidata ad un zio che si sarebbe distratto ed avrebbe perso le tracce della piccola

La piccola Kata, secondo il racconto della madre Caterina, era affidata a un adulto “che si è distratto un attimo e quando l’ha cercata non c’era più. E’ stata vista l’ultima volta intorno alle 15:15. Da allora sembra davvero sparita nel nulla”, ha detto il generale Gabriele Vitagliano alle telecamere del programma di Rai 3 “Chi l’ha visto?” La madre per andare a lavorare aveva affidato la piccola al congiunto. Quando la donna è tornata nell’ex albergo occupato, Kata non c’era più in cortile a giocare con gli altri bambini.

Non si esclude la pista del rapimento

“Le indagini sono a 360 gradi. Non abbiamo nessun elemento al momento che ci fa propendere per una pista piuttosto che per un’altra. Tutte le ipotesi sono aperte, compresa quella del rapimento da parte di adulti o l’allontanamento”. La Prefettura ha rivolto un appello a chi fosse in possesso di notizie utili a rintracciare la piccola Mia Kataleya, di informare senza ritardo, attraverso il Numero Unico Emergenza 112 la locale Arma dei Carabinieri.