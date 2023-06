Tommaso Zorzi, chi è Andrea Incontri: il partner 52enne dell’influencer

Svolta sentimentale per Tommaso Zorzi dopo la love story da favola con Tommaso Stanzani. La relazione con l’ex ballerino di Amici, quest’anno protagonista a Viva Rai 2, ha infiammato il web per mesi. Si sono lasciati in buoni rapporti con l’artista che era presente alla festa di compleanno del vincitore del GF Vip 5.

Tommaso Zorzi paparazzato con Andrea Incontri al rientro dalla vacanza in Puglia

Nel frattempo all’influencer sono stati attribuiti vari flirt che non hanno mai trovato conferma fino alla paparazzata del settimanale Chi con Andrea Incontri, l’uomo che sembra aver fatto breccia nel cuore di Zorzi. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini li ha sorpresi insieme prima all’aeroporto di Linate, di rientro da una vacanza in Puglia, e poi al ristorante a Milano con la nuova fiamma che ha raggiunto Tommy insieme.

Distanti e freddi all’ingresso, affiatatissimi all’uscita del locale pur, probabilmente, notando la presenza dei paparazzi. Il nuovo partner di Tommasi Zorzi ha 52 anni ed è un dirigente creativo di Benetton. La differenza di età, 24 anni, non ha rappresentato un ostacolo con la relazione che prosegue a gonfie vele.

Chi è Andrea Incontri, il 52enne è un dirigente creativo di Benetton

Classe 1971, Andrea Incontri è nato a Mantova e si è laureato al Politecnico di Milano dopo aver studiato design e architettura e con lungimiranza e intraprendenza si è fatto largo nel mondo della moda. Ha trionfato nella categoria accessori a Who’s on next?

Prima di approdare a Benetton, ha lavorato con la casa di moda Tod’s. “Sono molto orgoglioso di accettare questo incarico perché mi permette di partecipare a un progetto di valori che coinvolge non solo l’abbigliamento, ma un’ampia gamma di questioni culturali” – aveva dichiarato all’approdo a Benetton.