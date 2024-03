Scomparso Edoardo Galli, apprensione a Colico per il 17enne: la traccia nelle recenti ricerche web

C’è apprensione a Colico, nel Lecchese, dove dal 21 marzo non si hanno più notizie di Edoardo Galli , 17enne che, uscito per andare a scuola, non ha più fatto ritorno a casa. Il ragazzo non è mai arrivato al suo istituto scolastico.

Edoardo Galli è scomparso dal 21 marzo da Colico, era uscito per andare a scuola ma sarebbe salito su un treno

É stato il padre che, non vedendolo tornare, ha provato a contattarlo sul cellulare che risultava spento. ll ragazzo non ha mai raggiunto il liceo scientifico Nervi di Morbegno (Sondrio). Secondo le prime indagini sarebbe invece salito su un treno diretto a Milano. La Prefettura di Lecco invita “chiunque dovesse avere notizie o avvistare il ragazzo” a darne pronta comunicazione alla stazione Carabinieri di Colico, al numero 0341 940106.

Edoardo è alto un metro e 80 centimetri e, il giorno della scomparsa, indossava un giubbino di jeans blu scuro, un pile color beige, pantaloni beige e scarpe da ginnastica bianche “Adidas” con righe blu. Lo studente non ha problemi a scuola, anzi risulta tra i migliori nella sua classe, Di madre russa, possiede il doppio passaporto. Nelle ultime ore le ricerche del 17enne Edoardo Galli si sono concentrate nella zona dell’Alpe Giumello, in quota, sui monti dell’Alta Valsassina, in provincia di Lecco.

Le ricerche nella zona dell’Alpe Giumello: le ricerche su Internet su come sopravvivere nei boschi

Il giovane in passato era andato a scuola in quella zona e recentemente avrebbe fatto delle ricerche in internet su come riuscire a sopravvivere nei boschi. Nella zona dalla serata di lunedì 25 marzo sono state mobilitate le forze dell’ordine con decine di volontari, dotati di tutte le attrezzature idonee per le ricerche al buio. Le operazioni sono seguite con ansia a Colico, nell’alto lago lecchese, ed a Morbegno (Sondrio), dove il 17enne va a scuola, frequentando il liceo Nervi-Ferrari.