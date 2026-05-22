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Scomparso a Salerno mentre attendeva il padre fuori dal supermercato: ore di apprensione per Nunziante Immediata

DiRedazione

Pubblicato: 22 Mag, 2026 - ore: 15:50 #Nunziante Immediata, #scomparso Salerno
Nunziante ImmediataNunziante Immediata

L’ultimo contatto nel quartiere Italia e il mistero delle ore successive

Sono ore di forte apprensione a Salerno per la scomparsa di Nunziante Immediata, conosciuto da familiari e amici come Nunzio, giovane di 25 anni del quale non si hanno più notizie dalla serata di giovedì 21 maggio.

Secondo quanto ricostruito finora, il ragazzo si trovava intorno alle 20 nei pressi del supermercato Sole365, nel quartiere Italia, nella zona orientale della città. Era lì in attesa del padre, entrato nel punto vendita per fare alcuni acquisti. Al termine della spesa, però, all’uscita il genitore non avrebbe più trovato il figlio.

Da quel momento sarebbero iniziate le ricerche e i tentativi di contatto, senza alcun esito.

L’episodio ha rapidamente generato preoccupazione tra parenti, conoscenti e residenti della zona, mentre cresce la speranza che possa emergere un elemento utile per ricostruire gli spostamenti del giovane nelle ore successive all’allontanamento.

Chi è Nunzio e come era vestito al momento della scomparsa

I familiari hanno diffuso alcuni dettagli che potrebbero aiutare nel riconoscimento.

Nunziante Immediata ha 25 anni ed è alto circa un metro e 75. Al momento dell’allontanamento indossava:

  • maglia di colore nero;
  • jeans;
  • giubbotto blu scuro.

Ogni particolare potrebbe risultare utile per individuare il giovane o per ricostruire eventuali spostamenti.

Secondo quanto riferito dalla famiglia, negli ultimi tempi il ragazzo appariva particolarmente agitato. Un elemento che al momento viene riportato esclusivamente come contesto familiare e che non consente di formulare conclusioni sulle cause dell’allontanamento.

Per questo motivo l’invito resta quello di attenersi ai fatti verificati ed evitare la diffusione di informazioni non confermate.

L’appello della famiglia e l’importanza delle segnalazioni tempestive

Con il passare delle ore aumenta l’attenzione attorno alla vicenda.

La famiglia ha rivolto un appello a chiunque possa aver visto il giovane nella serata di giovedì o abbia notato movimenti sospetti nella zona del quartiere Italia o nelle aree limitrofe.

In casi come questo, anche un’informazione che può sembrare marginale — un avvistamento, un dettaglio sull’abbigliamento, un orario ricordato con precisione — può diventare decisiva per orientare le verifiche. Un appello per il giovane di Montecorvino Rovella, Contrada Faitano, è stato lanciato anche dall’associazione Penelope Campania Odv.

Chiunque abbia informazioni utili o ritenga di aver visto Nunziante Immediata è invitato a contattare immediatamente il 112.

Quando una scomparsa mobilita una città: perché ogni ora può diventare decisiva

Le prime ore successive a una scomparsa rappresentano spesso il momento più delicato per raccogliere elementi concreti e verificabili.

Per questo motivo, oltre all’attività delle autorità e al passaparola dei familiari, assume un ruolo centrale anche la collaborazione dei cittadini: controllare immagini, ricordare percorsi abituali, condividere soltanto informazioni attendibili.

A Salerno resta ora l’attesa di sviluppi e soprattutto la speranza che Nunzio possa essere ritrovato al più presto e in buone condizioni.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

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