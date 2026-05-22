Scomparso a Salerno mentre attendeva il padre fuori dal supermercato: ore di apprensione per Nunziante Immediata

L’ultimo contatto nel quartiere Italia e il mistero delle ore successive
Sono ore di forte apprensione a Salerno per la scomparsa di Nunziante Immediata, conosciuto da familiari e amici come Nunzio, giovane di 25 anni del quale non si hanno più notizie dalla serata di giovedì 21 maggio.
Secondo quanto ricostruito finora, il ragazzo si trovava intorno alle 20 nei pressi del supermercato Sole365, nel quartiere Italia, nella zona orientale della città. Era lì in attesa del padre, entrato nel punto vendita per fare alcuni acquisti. Al termine della spesa, però, all’uscita il genitore non avrebbe più trovato il figlio.
Da quel momento sarebbero iniziate le ricerche e i tentativi di contatto, senza alcun esito.
L’episodio ha rapidamente generato preoccupazione tra parenti, conoscenti e residenti della zona, mentre cresce la speranza che possa emergere un elemento utile per ricostruire gli spostamenti del giovane nelle ore successive all’allontanamento.
Chi è Nunzio e come era vestito al momento della scomparsa
I familiari hanno diffuso alcuni dettagli che potrebbero aiutare nel riconoscimento.
Nunziante Immediata ha 25 anni ed è alto circa un metro e 75. Al momento dell’allontanamento indossava:
- maglia di colore nero;
- jeans;
- giubbotto blu scuro.
Ogni particolare potrebbe risultare utile per individuare il giovane o per ricostruire eventuali spostamenti.
Secondo quanto riferito dalla famiglia, negli ultimi tempi il ragazzo appariva particolarmente agitato. Un elemento che al momento viene riportato esclusivamente come contesto familiare e che non consente di formulare conclusioni sulle cause dell’allontanamento.
Per questo motivo l’invito resta quello di attenersi ai fatti verificati ed evitare la diffusione di informazioni non confermate.
L’appello della famiglia e l’importanza delle segnalazioni tempestive
Con il passare delle ore aumenta l’attenzione attorno alla vicenda.
La famiglia ha rivolto un appello a chiunque possa aver visto il giovane nella serata di giovedì o abbia notato movimenti sospetti nella zona del quartiere Italia o nelle aree limitrofe.
In casi come questo, anche un’informazione che può sembrare marginale — un avvistamento, un dettaglio sull’abbigliamento, un orario ricordato con precisione — può diventare decisiva per orientare le verifiche. Un appello per il giovane di Montecorvino Rovella, Contrada Faitano, è stato lanciato anche dall’associazione Penelope Campania Odv.
Chiunque abbia informazioni utili o ritenga di aver visto Nunziante Immediata è invitato a contattare immediatamente il 112.
Quando una scomparsa mobilita una città: perché ogni ora può diventare decisiva
Le prime ore successive a una scomparsa rappresentano spesso il momento più delicato per raccogliere elementi concreti e verificabili.
Per questo motivo, oltre all’attività delle autorità e al passaparola dei familiari, assume un ruolo centrale anche la collaborazione dei cittadini: controllare immagini, ricordare percorsi abituali, condividere soltanto informazioni attendibili.
A Salerno resta ora l’attesa di sviluppi e soprattutto la speranza che Nunzio possa essere ritrovato al più presto e in buone condizioni.