Scontro mortale a Tradate, 18enne di Castelnuovo Bozzente muore nell’auto a pezzi

Un giovane di 18 anni residente in provincia di Como è morto in seguito a un incidente stradale avvenuto intorno alle 3:00 del mattino di sabato 19 ottobre in via Costa del Re a Tradate (Varese). La vittima si chiamava Daniele Sartorato e viveva a Castelnuovo Bozzente, in provincia di Como, ed era al volante di una Renault Clio.

Nello schianto sono rimaste coinvolte due macchine. Secondo i primi accertamenti la vittima era alla guida di una delle due auto. I carabinieri della compagnia di Saronno sono al lavoro per ricostruire la dinamica dello scontro. Il 118 ha inviato sul posto tutti i mezzi disponibili con ambulanze, automedica e l’elisoccorso alzatosi in volo dal Sant’Anna di Como. Per il 18enne comasco Daniele Sartorato non c’è stato nulla da fare, è morto subito dopo il trasporto all’ospedale di Circolo di Varese.

Morto Daniele Sartorato di Castelnuovo Bozzente, tre feriti

Nell’incidente sono rimasti feriti anche un giovane di 25 anni, un altro ragazzo di 18 anni e una ragazza di 21 anni rimasta incastrata nell’abitacolo dell’auto e estratta dai vigili fuoco che hanno utilizzato pinze e cesoie idrauliche per tagliare le lamiere accartocciate. L’intervento si è protratto per oltre due ore a causa della complessità della situazione. Sull’asfalto le carcasse dell’auto spezzate e frammenti sparsi per tutta la carreggiata. Nessuno dei tre è in pericolo di vita. L’alta velocità potrebbe aver determinato lo schianto che ha provocato l’incidente mortale.