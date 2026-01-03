Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Attualità

Scout dispersi sul monte Calpazio a Capaccio Paestum: ore di paura, ritrovati sani e salvi

DiRedazione

Pubblicato: 3 Gen, 2026 - ore: 23:42 #Capaccio Paestum, #monte Calpazio, #scout dispersi
Le ricerche degli scout scomparsi a PaestumLe ricerche degli scout scomparsi a Paestum

Ore di apprensione a Capaccio Paestum

Sono state ore di grande preoccupazione a Capaccio Paestum, dove un gruppo di scout aveva fatto perdere le proprie tracce nel pomeriggio dopo essersi avventurato sul monte Calpazio, nell’area del santuario della Madonna del Granato. L’allarme è scattato quando i ragazzi non hanno fatto ritorno e le comunicazioni si sono interrotte, facendo temere il peggio con l’avvicinarsi del buio.

Le ultime tracce del gruppo risultavano localizzate proprio nei pressi del santuario, punto da cui si diramano numerosi sentieri, alcuni dei quali particolarmente impervi e difficili da percorrere nelle ore serali.

Scattano le ricerche: in campo Soccorso Alpino e Protezione Civile

Sul posto sono immediatamente intervenuti gli operatori del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania (CNSAS), affiancati dai volontari della Protezione Civile di Capaccio Paestum. Le squadre hanno avviato le ricerche battendo i percorsi più frequentati e le zone considerate a rischio, con il supporto di un’ambulanza del 118 pronta a intervenire in caso di necessità.

L’area, caratterizzata da vegetazione fitta e dislivelli, ha reso le operazioni complesse, soprattutto con il progressivo calare della luce.

Il messaggio del Soccorso Alpino: “Raggiunto il gruppo”

Pochi minuti prima dell’esito positivo, il Soccorso Alpino aveva diffuso un aggiornamento ufficiale:
Siamo in intervento per un gruppo di scout in difficoltà sul monte Polveracchio – Capaccio Paestum. Al momento le squadre del CNSAS hanno raggiunto il gruppo di giovani e a breve inizieranno le operazioni di discesa”.

Un messaggio che ha anticipato il sollievo per familiari e comunità locali, in attesa di notizie.

Ritrovati sani e salvi: operazioni concluse senza conseguenze

Dopo diverse ore di perlustrazione, i soccorritori sono riusciti a individuare e raggiungere il gruppo. Gli scout sono stati trovati sani e salvi e accompagnati in sicurezza a valle. Le operazioni di ricerca si sono così concluse senza conseguenze, riportando la situazione alla normalità.

Secondo le prime ricostruzioni, il gruppo si trovava in zona da alcuni giorni per un itinerario che aveva toccato Trentinara, Aquara e Castellabate. Proprio sulle alture di Capaccio Paestum, però, avrebbero perso l’orientamento, finendo fuori percorso.

Lieto fine dopo una lunga serata di paura

La vicenda si è chiusa con un lieto fine, grazie al tempestivo intervento dei soccorritori e alla collaborazione tra le diverse forze impegnate. Resta la paura per una serata che ha tenuto col fiato sospeso l’intera comunità, ma anche il sollievo per un epilogo che non ha fatto registrare feriti.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

Articoli correlati

Attualità

Pietracatella, morte di madre e figlia: esclusi funghi e veleno, indagini puntano su altre cause alimentari

Gen 3, 2026 Redazione
Attualità

Crans-Montana, sono 4 le vittime italiane: tragiche conferme anche per Emanuele e Achille

Gen 3, 2026 Redazione
Attualità

Aurora Livoli, il fermato confessa tentata rapina: ‘Quello delle immagini sono io, ero drogato’

Gen 3, 2026 Redazione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Attualità

Scout dispersi sul monte Calpazio a Capaccio Paestum: ore di paura, ritrovati sani e salvi

Gossip e TV

Caso Signorini, i legali all’attacco dei colossi del web: ‘Bloccate Falsissimo e rimuovete i contenuti di Corona’

Gossip e TV

Damiano David e Dove Cameron si sposano: l’annuncio social, gli anelli e una storia cresciuta lontano dai riflettori

Attualità

Pietracatella, morte di madre e figlia: esclusi funghi e veleno, indagini puntano su altre cause alimentari

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© 2025 Notizie Audaci. All Rights Reserved.