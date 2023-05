Forlì, chiede un chiarimento all’ex: 17enne sequestrata e segregata, salvata da un messaggio

L’ex fidanzato l’aveva sequestrata e segregata. Una 17enne di nazionalità albanese è riuscita a contattare la madre che ha allertato la Polizia che è immediatamente intervenuta nel quartiere Ronco di Forlì liberando la ragazza.

Sequestrata dall’ex, la 17enne è riuscita a salvarsi inviando un messaggio alla madre

Gli agenti hanno fermato e arrestato un 25enne con l’accusa di sequestro di persona, atti persecutori e lesioni personali aggravate in danno dell’ex fidanzata, e il fratello 22enne per la violazione della normativa sull’immigrazione. Quando i poliziotti sono riusciti ad entrare nell’appartamento si sono visti correre incontro la ragazza in stato confusionale con visibili segni di percosse.

Da una prima ricostruzione è emerso che la ragazza si sarebbe incontrata con il suo ex in un bar dopo insistente richiesta di chiarire la fine della relazione, poi sarebbe stata costretta a seguirlo sotto minaccia di un’arma fino a casa sua dove sarebbe stata picchiata e trattenuta fin quando è riuscita a chiedere aiuto. Nel corso dell’operazione è stata sequestrata una pistola replica, a salve, trovata nell’armadio della stanza da letto dell’appartamento di Forlì.

Arrestato un 25enne albanese e il fratello, la minore era in stato confusionale e con segni di percosse

Il giudice ha convalidato l’arresto disponendo misure cautelare per entrambi in attesa del processo. La 17enne è stata accompagnata in ospedale. Dopo gli accertamenti è stata dimessa con prognosi di guarigione di 10 giorni per le lesioni. La vittima ha spiegato che non ci sono stati abusi di natura sessuale.