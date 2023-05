Serbia, nuova strage: 8 persone uccise Mladenovac dopo una discussione davanti a una scuola

Nuova dramma in Serbia dopo la strage di ragazzini a Belgrado in una scuola primaria. Almeno 8 persone hanno perso la vita in una sparatoria verificatasi ieri sera nella cittadina di Mladenovac, 50 chilometri a sud dalla capitale.

Lo ha riferito l’emittente televisiva di Stato della Serbia. Secondo le autorità il responsabile del massacro è un uomo di 21 anni che ha aperto il fuoco contro i passanti, e si è poi dato alla fuga. Nella sparatoria sono rimaste ferite 13 persone. Il ministro dell’Interno, Bratislav Gasic, ha parlato di un “atto terroristico” aggiungendo che unità speciali della polizia ed elicotteri hanno individuato l’autore della strage nella zona di Dubona. Tra le vittime ci sono uomini, donne e bambini.

Secondo i media locali, dopo una discussione nei pressi di una scuola a Mladenovac, 42 km a sud di Belgrado, il sospettato è tornato con un fucile d’assalto, ha aperto il fuoco e ha continuato a sparare a persone a caso da un’auto in movimento. I feriti sono stati trasportati in un ospedale di Mladenovac e nell’ospedale universitario della capitale serba.

The first images from mladenovac, 50 km from the capital of Serbia, Belgrade, where 8 people died and 13 people were injured, pic.twitter.com/Fw3YVxuMxu