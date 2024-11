Sergio Brogiato trovato morto nel torinese dopo il disperato appello della moglie a Chi l’ha visto

É stato trovato privo di vita Sergio Brogiato, il 52enne scomparso a Torino martedì 29 ottobre e per il quale la moglie aveva lanciato un disperato appello nel corso della trasmissione Chi l’ha visto del giorno successivo. L’uomo era originario di San Mauro Torinese. Il corpo è stato recuperato dai carabinieri nei boschi di Verolengo nella serata di venerdì 1° novembre.

“Mi stava accompagnando a lavoro vicino a corso Siccardi ed abbiamo avuto un piccola discussione. Parlavamo di una cosa da risolvere e l’ha presa come un’offesa verso di lui. A questa cosa ha reagito in maniera eccessiva, pensavo mi stesse prendendo in giro. Invece sembrava offeso a morte. Ci siamo fermati a parlare vicino al mio ufficio ma lui voleva andare via. Non sono riuscito a trattenerlo e uscito ed ha attraversato corso Siccardi e piazza Albarello. Il tempo di passare dal sedile passeggero alla guida dell’auto e di girare attorno alla piazza ma non l’ho trovato” – aveva raccontato a Federica Sciarelli la moglie, Simona.

“Ha lasciato tutto in auto, non ha mai avuto una reazione del genere. Non sappiamo cosa pensare. Abbiamo fatto denuncia”. La donna aveva riferito dello stato di grande apprensione che stavano vivendo i figli che non dormivano e non mangiavano dal giorno della scomparsa. A distanza di pochi giorni con Sergio Brogiato è stato trovato privo di vita come riferito dalle pagine social di Chi l’ha visto. Da ricostruire gli ultimi istanti di vita del 52enne e i motivi del decesso. Il gesto volontario tra le ipotesi più accreditate.