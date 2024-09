Sestri Levante, uccide la moglie e va dai carabinieri: ‘Si rifiutava di prendere le medicine’

Femminicidio a Sestri Levante giovedì 19 settembre in un appartamento in via Antica Romana intorno alle 13:00. Un uomo di 74 anni, l’ex comandante della Marina Mercantile Giampaolo Bregante, ha sparato alla moglie, la 72enne Cristina Marini.

Dopo l’omicidio si è presentato dai carabinieri e ha confessato. Secondo le prime informazioni l’uomo ha detto di avere ucciso la moglie per “porre fine alla sua depressione e visto che la moglie si rifiutava di prendere le medicine per le cure”. Per freddare la consorte ha utilizzato una pistola regolarmente detenuta. Erano insieme da oltre 50 anni. “Quel malessere la stava divorando”.

Secondo quanto riferito agli inquirenti, Giampaolo Bregante avrebbe agito perché la donna non aveva intenzione di prendere alcuni farmaci per la sua condizione psichica.

Sul posto sono arrivati i medici del 118, gli operatori della Croce Rossa di Riva Trigoso, i carabinieri del nucleo investigativo. I militari sono coordinati dal pm Stefano Puppo. Increduli i residenti. Il 74enne era persona molto conosciuta e stimata a Sestri Levante così come Cristina Marini. Il 74enne aveva lavorato per le compagnie Gnv e Ignazio Messina.