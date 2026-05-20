Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Attualità

Si ferma per prestare soccorso e viene accoltellata nel lodigiano: donna di 54 anni in pericolo di vita

DiRedazione

Pubblicato: 20 Mag, 2026 - ore: 08:35 #aggressione, #Castelgerundo, #Formigara, #Lodi
La donna è stata trasportato in elicottero agli Spedali Civili di BresciaLa donna è stata trasportato in elicottero agli Spedali Civili di Brescia

Biologa di Formigara aggredita a Castelgerundo

Si sono aggravate nelle ultime ore le condizioni della donna di 54 anni accoltellata martedì 19 maggio lungo una strada provinciale nel Lodigiano. La vittima, residente a Formigara, in provincia di Cremona, lavora per l’azienda sanitaria territoriale ed è stata trasportata in condizioni gravissime agli Spedali Civili di Brescia, dove resta ricoverata in prognosi riservata e in pericolo di vita.

L’aggressione è avvenuta nella serata di martedì, tra le 18:30 e le 19:00, nella zona compresa tra Castiglione e Camairago, nel territorio di Castelgerundo, lungo la provinciale. La donna avrebbe riportato due profonde ferite all’addome e una terza lesione ad un braccio, compatibile con un tentativo di difesa.

Intanto i Carabinieri proseguono le ricerche dell’uomo che, dopo il ferimento, si è allontanato facendo perdere le proprie tracce nei campi della zona.

Le due ricostruzioni: il cane in difficoltà o un uomo che chiedeva aiuto

Sulla dinamica restano ancora diversi punti da chiarire.

Secondo una prima ricostruzione investigativa, la donna si sarebbe fermata dopo aver notato un uomo in apparente difficoltà fermo sul ciglio della strada insieme al proprio cane. Sarebbe scesa dall’auto per verificare la situazione e in quel momento sarebbe stata aggredita.

Un’altra ricostruzione emersa nelle ore successive indica invece uno scenario parzialmente diverso: la 54enne avrebbe notato un cane che sembrava in difficoltà in una piazzola laterale della carreggiata e si sarebbe fermata con l’intenzione di soccorrerlo.

Proprio in quel momento sarebbe comparso un uomo, ritenuto verosimilmente il proprietario dell’animale.

Secondo questa ipotesi, l’aggressore avrebbe inizialmente chiesto del denaro. La donna avrebbe consegnato 50 euro, ma l’uomo avrebbe poi estratto un coltello colpendola all’addome prima di fuggire.

Al momento, però, gli investigatori stanno ancora verificando ogni elemento e nessuna delle due versioni viene considerata definitivamente accertata.

I soccorsi e la corsa in ospedale: decisivo il passaggio di un automobilista

Dopo l’aggressione, la donna sarebbe rimasta ferita a terra lungo la provinciale.

A notarla è stato un automobilista di passaggio che si è fermato e ha immediatamente dato l’allarme al 118 e alle forze dell’ordine.

Quando sono arrivati i soccorritori la 54enne risultava ancora cosciente. Considerata la gravità delle ferite è stato disposto il trasferimento urgente in eliambulanza verso Brescia, dove i medici hanno avviato immediatamente le procedure di emergenza.

Nelle ore successive il quadro clinico si sarebbe ulteriormente complicato.

Le indagini: da chiarire se vittima e aggressore si conoscessero

Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire ogni passaggio e identificare il responsabile.

Uno degli aspetti centrali dell’indagine riguarda il rapporto tra vittima e aggressore: non è ancora chiaro se la donna conoscesse l’uomo oppure se si sia trattato di un incontro casuale avvenuto durante il tragitto in auto.

Le condizioni della biologa, al momento, non consentirebbero una ricostruzione completa dei fatti e questo rende ancora più delicato il lavoro degli inquirenti.

Resta una domanda che pesa sull’intera vicenda: si è trattato di una richiesta di aiuto degenerata in violenza o di una trappola costruita per fermare un automobilista di passaggio?

Le prossime ore potrebbero essere decisive sia per le condizioni della donna sia per individuare il responsabile.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

Articoli correlati

Attualità

Esce per fare la spesa e sparisce, sei giorni dopo il ritrovamento della cantante Inder Kaur: cosa sospetta la polizia

Mag 19, 2026 Redazione
Attualità

Processo per Martina Carbonaro, tensione in aula e la frase del padre che scuote il tribunale

Mag 19, 2026 Redazione
Attualità Notizie Audaci

Borgorose, Federico trovato morto dopo ore di ricerche: il dettaglio sul quad e le domande ancora aperte

Mag 19, 2026 Redazione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Attualità

Si ferma per prestare soccorso e viene accoltellata nel lodigiano: donna di 54 anni in pericolo di vita

Gossip e TV

Grande Fratello Vip 2026, Alessandra Mussolini vince la scommessa di Ilary Blasi: il reality che sembrava finito ritrova una strada

Gossip e TV

Agenzia delle Entrate assume 622 assistenti a tempo indeterminato: chi può fare domanda e il dettaglio da non sbagliare

Attualità

Esce per fare la spesa e sparisce, sei giorni dopo il ritrovamento della cantante Inder Kaur: cosa sospetta la polizia

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© Notizie Audaci. All Rights Reserved.