Grande Fratello Vip 2026, Alessandra Mussolini vince la scommessa di Ilary Blasi: il reality che sembrava finito ritrova una strada

Alessandra Mussolini e Antonella Elia, finaliste del GF Vip

Finale combattuta fino all’ultimo televoto: battuta Antonella Elia, terzo posto per Raimondo Todaro

Doveva essere l’edizione della prova del nove. Quella del possibile tramonto definitivo del format dopo le polemiche degli ultimi mesi, la stanchezza del pubblico verso i reality e ascolti che negli ultimi anni avevano raccontato una parabola tutt’altro che entusiasmante. Invece il Grande Fratello Vip 2026 si chiude con un verdetto che in pochi, alla vigilia, avrebbero definito sorprendente: Alessandra Mussolini vince il reality di Canale 5 con il 55,95% e porta a casa il montepremi da 100mila euro. “Brava ci hai fatto morire” – si sente sussurrare dopo la proclamazione della vincitrice.

La finale si è trasformata in una lunga maratona di televoti flash, emozioni e ribaltamenti fino all’ultimo duello contro Antonella Elia, che si è fermata al secondo posto, 44,05%, dopo essere stata una delle protagoniste assolute dell’edizione. Sul gradino più basso del podio Raimondo Todaro, eliminato con il 27% dei voti.

Completano la classifica finale Adriana Volpe (quarta con il 7%), Lucia Ilardo quinta, Raul Dumitras sesto e Renato Biancardi settimo.

La gioia di Alessandra Mussolini

Il percorso della favorita: presenza scenica, ironia e centralità nelle dinamiche

Fin dall’annuncio del cast il nome di Alessandra Mussolini aveva acceso il dibattito. Si era parlato di un investimento importante da parte della produzione e di un presunto cachet elevato, anche alla luce della scelta di puntare su volti forti per rilanciare il marchio.

Alla fine il campo ha dato ragione alla strategia.

Dentro la Casa, Mussolini è stata spesso il centro narrativo del programma: capace di accendere discussioni, prendere posizione, ma anche alleggerire i momenti di tensione con una cifra ironica e una spontaneità che hanno trovato spazio soprattutto nella seconda parte del reality.

Emblematico il momento emozionante della finale con l’ingresso della sorella Elisabetta, che ha ripercorso con lei alcuni passaggi della vita privata e personale. Una parentesi che ha mostrato un volto diverso rispetto all’immagine pubblica costruita negli anni.

Non sono mancati momenti simbolici anche nei confronti degli altri concorrenti. Nel corso della serata finale, ad esempio, Alessandra si è schierata apertamente accanto ad Antonella Elia durante il confronto con Pietro Delle Piane, dimostrando di andare oltre i rapporti spesso conflittuali.

La finale: eliminazioni in serie e il testa a testa con Antonella Elia

L’ultimo atto del 19 maggio ha seguito una struttura a eliminazioni progressive.

Dopo l’uscita di Raul Dumitras, è toccato a Lucia Ilardo, protagonista nelle settimane precedenti soprattutto per le dinamiche sentimentali che avevano coinvolto anche Renato Biancardi.

Successivamente il televoto ha decretato l’eliminazione di Adriana Volpe, fermatasi al quarto posto.

A quel punto il pubblico ha scelto il podio: fuori Raimondo Todaro, terzo classificato, con la sfida finale diventata un duello tutto al femminile tra Antonella Elia e Alessandra Mussolini.

Quando Ilary Blasi ha aperto l’ultimo televoto flash, la sensazione era che il risultato fosse apertissimo. Alla fine però ha prevalso quella che per settimane era stata considerata la favorita.

Il Grande Fratello Vip non è guarito, ma questa edizione dice qualcosa

La vittoria di Alessandra Mussolini chiude un’edizione che probabilmente segna una svolta più ampia del semplice nome della vincitrice.

Dopo la bufera che aveva investito il brand e in un momento di forte flessione dei reality, Pier Silvio Berlusconi ha scelto di non archiviare il format ma di provare a ricostruirlo.

La carta Ilary Blasi ha funzionato più del previsto. Il tono leggero della conduzione ha aiutato il programma, così come la coppia di opinioniste composta da Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, che hanno trovato un equilibrio inatteso,

Persino la giornalista del Tg5, tradizionalmente molto riservata sul piano personale, si è lasciata andare mostrando un lato inedito fino ad arrivare a presentare al pubblico il suo Joshua Kalman, diventato uno dei momenti più leggeri e inattesi di questa edizione del Grande Fratello Vip 2026.

Determinante anche il cast: prove di ballo, canto, il ritorno di una dimensione più spettacolare del gioco e un forte impatto social con quasi 2 miliardi di visualizzazioni video.

Restano i limiti strutturali. Gli ascolti sono lontani dai tempi d’oro e il nodo della durata continua a pesare: partenza intorno alle 22 e chiusura oltre l’1:30 non aiutano il pubblico generalista.

Ma il messaggio che arriva da questa stagione è chiaro: il format non è morto, va aggiornato.

Un ultimo dato racconta bene la resistenza di alcuni protagonisti: Adriana Volpe, Renato Biancardi e Raul Dumitras erano stati i primi ad entrare nella Casa e sono riusciti ad arrivare fino all’ultima puntata, segnale di un percorso che il pubblico ha comunque scelto di accompagnare fino in fondo.