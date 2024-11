Soliera, 26enne si ribalta con l’auto e muore carbonizzata

La 26enne Caterina Lugli è morta carbonizzata in un incidente stradale nella notte tra venerdì 22 e sabato 23 novembre. Il sinistro si è verificato a Soliera, nel Modenese, intorno alle 2:00, sulla Strada Morello Confine con l’auto alimentata a Gpl che si è ribaltata ed ha preso fuoco.

Caterina Lugli è rimasta intrappolata nell’auto in fiamme, Soliera in lutto

Allertati dai passanti, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Carpi sono intervenuti per domare le fiamme che avvolgevano il veicolo ed estinguere l’incendio: per la conducente, una ragazza di 26 anni, unica persona a bordo del mezzo, non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri, per svolgere tutti i rilievi del caso e il personale del 118. La circolazione è stata sospesa, nel tratto interessato dal sinistro, per consentire lo svolgimento delle operazioni di soccorso.

Caterina Lugli era residente proprio a Soliera dove è avvenuto l’incidente. A quanto pare viene escluso il coinvolgimento di altre vetture: l’auto condotta dalla giovane avrebbe prima urtato un muretto per poi ribaltarsi. Subito dopo lo schianto si è sviluppato l’incendio.