Sparatoria a Copenaghen al centro commerciale: diversi morti, Harry Styles cancella concerto

Diverse persone sono state uccise (3 morti e 3 feriti gravi il bilancio parziale) e molte altre sono rimaste ferite dopo che un uomo armato ha aperto il fuoco in un centro commerciale a Copenaghen domenica 3 luglio. L’attacco si è verificato in un orario in cui le attività erano affollate e non lontano dal luogo si doveva esibire il cantante britannico Harry Styles in serata.

Il 22enne danese fermato dalla Polizia

Terrore in un centro commerciale di Copenaghen: uomo spara all’impazzata

In molti hanno cercato rifugio nei negozi mentre altri correvano per allontanarsi dal centro commerciale. La polizia di Copenaghen ha consigliato alle persone all’interno del centro commerciale di rimanere ferme e di attendere l’assistenza della polizia. “Sappiamo che ci sono diversi morti” e “diversi feriti” – ha detto l’ispettore Soren Thomassen in una conferenza stampa, aggiungendo che mentre la polizia non poteva escludere la possibilità che si trattasse di un “atto di terrorismo”.

There is a shooting in Field’s. Near Royal Arena where Harry Styles was going to have a concert in 1.5 hours. #Copenhagen #fields #royalarena pic.twitter.com/zNF9pOGFRB — Steve Pedersen Hinrup (@HinrupSteve) July 3, 2022

Arrestato 22enne danese, Harry Style annulla il concerto della Royal Arena

La massiccia risposta delle forze dell’ordine danesi ha portato all’arresto di danese di un 22enne. “Non abbiamo informazioni sull’eventuale coinvolgimento di altre persone” – ha riferito un funzionario di polizia. Il centro commerciale si trova a Orestad, un’area nel sud della capitale della Danimarca, sull’isola di Amager. Harry Style ha deciso di annullare il concerto in segno di rispetto per le vittime ma, probabilmente, anche per ragioni di sicurezza.

L’ex leader dei One Direction, 28 anni, avrebbe dovuto esibirsi nella sede della Royal Arena nella serata di domenica 3 luglio come parte dei suoi attesissimi spettacoli Love On Tour.