Luna di miele finisce in tragedia in Sicilia: giovani sposi morti nello schianto con un’auto a Sciacca

Il luogo della tragedia a Sciacca

Elisabeth e Luke stavano attraversando l’Italia dopo il matrimonio

Doveva essere il viaggio più bello della loro vita, l’inizio di una nuova storia insieme dopo il matrimonio celebrato negli Stati Uniti. Invece la luna di miele di Elisabeth Graham Hannah e Luke Allen Lionbarger, due giovani americani arrivati in Italia dal New Mexico, si è trasformata in una tragedia sulle strade della Sicilia.

I due ragazzi, di 24 e 23 anni, sono morti in un drammatico incidente avvenuto lungo la statale 115, nei pressi di Sciacca, in provincia di Agrigento.

Una vicenda che ha sconvolto non solo la comunità locale ma anche chi, nelle ultime ore, ha ricostruito gli ultimi giorni trascorsi dalla coppia nel nostro Paese.

Lo schianto durante il viaggio in Sicilia

L’incidente si è verificato all’altezza dello svincolo per contrada San Giorgio, lungo la strada statale “Sud Occidentale Sicula”.

Secondo le prime ricostruzioni, i due giovani sposi stavano viaggiando a bordo di uno scooter Kymco Agility 125 quando si sono scontrati violentemente con un’Audi Q5 sulla quale viaggiavano un uomo di 50 anni e la figlia di 22.

L’impatto è stato devastante.

Dopo lo scontro, l’automobile si è ribaltata finendo fuori dalla carreggiata, mentre per i due turisti statunitensi non ci sarebbe stato nulla da fare. I sanitari intervenuti sul posto hanno potuto soltanto constatare il decesso dei ragazzi a causa delle gravissime ferite riportate.

Chi erano i due giovani americani morti a Sciacca

Elisabeth Graham Hannah e Luke Allen Lionbarger erano arrivati in Italia per il loro viaggio di nozze.

Nei giorni precedenti avevano visitato alcune delle città più amate dai turisti stranieri, tra cui Venezia e Palermo, condividendo momenti del viaggio che sarebbe dovuto diventare uno dei ricordi più felici della loro vita insieme.

La tappa siciliana, invece, si è trasformata nell’ultimo tragico capitolo della loro storia.

La Prefettura di Agrigento si è immediatamente attivata per contattare il Consolato degli Stati Uniti e rintracciare i familiari delle vittime.

Padre e figlia ricoverati dopo il ribaltamento dell’auto

Nell’incidente sono rimasti feriti anche i due occupanti dell’Audi Q5 coinvolta nello schianto.

Il padre cinquantenne e la figlia di 22 anni, entrambi residenti a Menfi, sono stati trasportati in ospedale e restano sotto osservazione. Secondo quanto emerso, le loro condizioni non sarebbero gravi e non sarebbero in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, la polizia stradale, i vigili del fuoco e le squadre Anas che hanno lavorato per diverse ore sia per mettere in sicurezza l’area sia per ripristinare la circolazione lungo il tratto della statale.

Aperta un’inchiesta sullo schianto

La Procura di Sciacca ha aperto un’inchiesta per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.

Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire cosa sia accaduto negli istanti precedenti all’impatto e verificare eventuali responsabilità. Entrambi i mezzi coinvolti sono stati sequestrati per consentire tutti gli accertamenti tecnici necessari.

Una tragedia che riaccende ancora una volta l’attenzione sulla pericolosità di alcuni tratti della statale 115, già in passato teatro di altri gravi incidenti.

Ma a colpire maggiormente, in questa vicenda, è soprattutto il contrasto tra la felicità di una giovane coppia appena sposata e un destino che ha interrotto tutto nel giro di pochi secondi.