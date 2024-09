Strage Nuoro, morti figlio piccolo e vicino di Roberto Gleboni: tragico destino per Paolo Sanna

Per Francesco Gleboni, 10 anni, e Paolo Sanna 69, è in corso l’accertamento per morte cerebrale all’ospedale San Francesco di Nuoro.

Morte cerebrale per Francesco Gleboni, 10 anni, e il vicino di casa

Sale così a cinque il bilancio delle vittime della strage compiuta da Roberto Gleboni, l’operaio forestale padre di Francesco, che dopo aver ucciso la moglie Maria Giuseppina Massetti di 43 anni e la figlia Martina di 23, ha rivolto l’arma contro altri due i suoi figli, di 14 e 10 anni, colpendo a morte anche quest’ultimo. Mentre usciva di casa nel pianerottolo l’omicida si è trovato faccia a faccia con Sanna, di 69 anni e inquilino del terzo piano. Il pensionato è stato centrato alla testa.

Terribile il destino per Paolo Sanna, in pensione da due anni. Il 69enne si è trovato per caso sulla strada dell’i, operaio forestale con la passione delle armi sportive. Si trovava sul pianerottolo dell’abitazione di via Ichnusa per riattaccare la corrente della sua abitazione che era saltata per via di un temporale. Una violenza che sembra stonare con l’apparente normalità di una famiglia che sembrava senza ombre.

Paolo Sanna era sul pianerottolo per riattivare la corrente elettrica

“Roberto era una persona tranquillissima, molto disponibile. Giorni fa mi avevano rubato la macchina e lui mi voleva porre la sua, sapendo che mi serviva – dice il vicino di casa Armando Lodi – una persona tranquilla, disponibile con il prossimo e amante degli animali . Era un operaio forestale, guidava i mezzi”. “Mai sentito nulla, un litigio un problema – spiega un anziano che abita al primo piano di una palazzina limitrofa a quella della strage.