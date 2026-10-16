Strage in una scuola in Oregon, il killer ha 16 anni: uccisi tre bambini e un insegnante

Sparatoria in Oregon, uccisi tre bambini e un insegnante

Il ragazzo ha aperto il fuoco alla Silver Rail Elementary School di Bend, negli Stati Uniti.

Tre bambini di 5, 8 e 11 anni e un insegnante sono stati uccisi in una sparatoria alla Silver Rail Elementary School di Bend, in Oregon, negli Stati Uniti. L’attacco si è verificato giovedì 15 ottobre, durante la pausa pranzo, quando un ragazzo di 16 anni è entrato nell’istituto e ha aperto il fuoco. Il bilancio comprende anche due feriti, un alunno di 7 anni e un insegnante di 54 anni, entrambi trasportati in ospedale in condizioni critiche secondo le informazioni diffuse dalle autorità.

Anche il giovane responsabile della sparatoria è morto. A colpirlo è stato un membro della comunità che, dopo averlo visto entrare nella scuola armato, lo ha seguito all’interno e lo ha affrontato. L’intervento è avvenuto prima che gli agenti riuscissero a raggiungere il punto in cui si trovava l’aggressore. La dinamica esatta dell’accaduto resta al centro degli accertamenti.

L’allarme alle 12.59, gli agenti arrivano tre minuti dopo

La prima chiamata ai servizi di emergenza è arrivata alle 12.59, ora locale. La segnalazione iniziale riferiva che una persona stava sparando contro un’auto nei pressi della scuola. Nel minuto successivo, la centrale operativa ha ricevuto numerose altre telefonate: chi era all’interno dell’edificio segnalava che un uomo armato era riuscito a entrare e stava sparando.

Le pattuglie della polizia di Bend sono arrivate sul posto alle 13.02. Pochi istanti dopo, gli agenti hanno appreso via radio che il sospettato era stato colpito. Una volta entrati nell’edificio, hanno verificato che il ragazzo era morto e hanno avviato le operazioni per mettere in sicurezza le aule, prestare soccorso ai feriti ed escludere la presenza di altre minacce.

La scuola è stata evacuata e gli studenti sono stati trasferiti in un luogo predisposto per consentire il ricongiungimento con i familiari. La presenza di numerose forze dell’ordine ha interessato anche le aree circostanti, mentre le autorità invitavano la popolazione a evitare la zona.

Il ragazzo ha sparato per entrare nell’edificio

Secondo le prime ricostruzioni, il sedicenne avrebbe utilizzato un’arma lunga e avrebbe sparato contro le porte chiuse per riuscire a superare gli accessi e raggiungere l’interno dell’istituto. Le autorità hanno confermato che il giovane risiedeva a Bend, ma non hanno reso pubblici tutti gli elementi utili a ricostruire il suo percorso prima dell’attacco.

Resta da chiarire anche se conoscesse qualcuno tra gli studenti o il personale scolastico e quale fosse il movente della sparatoria. Sono aspetti fondamentali per comprendere perché il ragazzo abbia preso di mira proprio quella scuola e se l’azione fosse stata pianificata.

L’indagine è ancora nelle fasi iniziali. La polizia locale sta raccogliendo testimonianze e ricostruendo la sequenza degli eventi con il supporto delle autorità federali, compreso l’Fbi. Al momento, le informazioni disponibili non consentono di delineare con certezza le ragioni dell’aggressione.

Il passante che ha affrontato l’aggressore

Uno degli aspetti centrali dell’inchiesta riguarda l’intervento della persona che ha affrontato il giovane armato. Secondo quanto riferito dalla polizia, il membro della comunità lo avrebbe visto entrare nella scuola e lo avrebbe seguito, arrivando a colpirlo mortalmente.

Il suo intervento potrebbe aver impedito che il numero delle vittime aumentasse ulteriormente, anche se non è possibile stabilire con certezza quale sarebbe stato l’esito senza il suo coinvolgimento. Le autorità non hanno inizialmente diffuso la sua identità né tutti i dettagli relativi alle circostanze dello scontro.

Restano da chiarire anche le condizioni in cui il passante si trovava al momento dell’intervento e le modalità con cui è entrato in azione. La ricostruzione dovrà stabilire con precisione la successione degli eventi, senza anticipare conclusioni prima della fine degli accertamenti.

La sindaca: «La scuola dovrebbe essere un posto sicuro»

La tragedia ha sconvolto Bend, città dell’Oregon dove la scuola elementare accoglie centinaia di alunni. La sindaca Melanie Kebler ha espresso il dolore della comunità, sottolineando il contrasto tra la funzione dell’istituto e quanto accaduto.

«Oggi è un giorno terribile per la nostra comunità. La scuola dovrebbe essere un posto sicuro, dove i bambini possono imparare», ha dichiarato, secondo le parole riportate nelle prime ricostruzioni.

La sparatoria riporta al centro dell’attenzione il tema della sicurezza negli istituti scolastici statunitensi e quello della diffusione delle armi da fuoco. L’attacco di Bend si inserisce in un quadro nazionale segnato da ripetuti episodi di violenza armata e arriva in un periodo politicamente delicato, con le elezioni di metà mandato all’orizzonte.

Prima di trarre conclusioni sulle responsabilità e sulle possibili motivazioni, resta però necessario attendere gli esiti dell’indagine. Al centro della vicenda rimangono le quattro vittime, le persone ferite e le famiglie chiamate ad affrontare una tragedia che ha colpito una comunità scolastica.