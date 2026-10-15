Mirandola, orrore in un casolare: coniugi di 80 e 70 anni trovati decapitati, si indaga in famiglia

Macabro ritrovamento a Mirandola

Duplice omicidio in via Imperiale, nel Modenese. Le vittime sono marito e moglie, rinvenuti senza vita nella loro abitazione

Un ritrovamento agghiacciante ha sconvolto Mirandola, in provincia di Modena. Due coniugi di 80 e 70 anni sono stati trovati morti nella loro abitazione, in un casolare di via Imperiale. Secondo le prime informazioni diffuse nella serata di giovedì 15 ottobre, entrambi sarebbero stati decapitati. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire quanto accaduto e individuare il responsabile di quello che viene trattato come un possibile duplice omicidio.

La notizia ha fatto scattare immediatamente l’intervento delle forze dell’ordine e dei soccorritori. Sul posto sono arrivati polizia di Stato, carabinieri, vigili del fuoco e personale sanitario del 118. L’area attorno all’abitazione è stata delimitata per consentire gli accertamenti.

Le informazioni disponibili sono ancora frammentarie. La dinamica del delitto non è stata ricostruita ufficialmente e gli investigatori mantengono il massimo riserbo sulle circostanze della morte dei due anziani.

Il ritrovamento in via Imperiale: la casa isolata per le indagini

Il luogo del ritrovamento, secondo quanto riportato dalla testata locale Sul Panaro, è un casolare situato in via Imperiale, a Mirandola. È qui che sono stati scoperti i corpi dei due coniugi, entrambi anziani.

Le prime ricostruzioni riferiscono che le vittime presenterebbero ferite estremamente gravi, fino alla decapitazione. Saranno gli accertamenti medico-legali e i rilievi della polizia scientifica a fornire elementi più precisi sulle modalità del delitto e sulle cause della morte.

Durante le operazioni, la zona è stata isolata per preservare la scena e permettere agli investigatori di raccogliere eventuali tracce. Sul posto è arrivato anche Mario Paternoster, dirigente della Squadra mobile, mentre era atteso il pubblico ministero di turno, Nicolini.

Nelle prime fasi dell’intervento, secondo le informazioni disponibili, la polizia scientifica doveva ancora procedere con gli accertamenti all’interno dell’abitazione. Ogni dettaglio potrà quindi rivelarsi importante per ricostruire la sequenza degli eventi.

La pista familiare e i sospetti sul figlio: cosa sappiamo

Tra gli elementi al vaglio degli investigatori c’è il contesto familiare. Le prime informazioni riferiscono che l’attenzione si sarebbe concentrata anche sul figlio della coppia, ma al momento non sono stati resi noti elementi ufficiali sufficienti a chiarire la sua posizione nella vicenda.

È fondamentale, in questa fase, distinguere le ipotesi investigative dalle responsabilità accertate. Non risultano conferme pubbliche che consentano di attribuire al figlio la commissione del delitto, né sono disponibili dettagli verificati su eventuali provvedimenti nei suoi confronti. Alcuni vicini sostengono di averlo visto spesso parlare da solo in strada.

Gli investigatori dovranno ricostruire i rapporti tra le persone coinvolte, verificare gli spostamenti e raccogliere ogni elemento utile a chiarire che cosa sia successo nella casa di via Imperiale.

Il riserbo degli inquirenti accompagna una vicenda particolarmente delicata, sia per la gravità del ritrovamento sia per la possibilità che gli accertamenti riguardino persone appartenenti allo stesso nucleo familiare.

Polizia e carabinieri al lavoro per ricostruire il duplice omicidio

Le indagini sono in corso e coinvolgono gli organi di polizia intervenuti sul posto. I rilievi scientifici nell’abitazione, insieme agli eventuali esami medico-legali, saranno determinanti per stabilire le modalità dell’aggressione e la successione temporale degli eventi.

Al momento non sono disponibili informazioni definitive sull’eventuale arma utilizzata, sull’orario esatto della morte o su ciò che sarebbe avvenuto prima del ritrovamento. Anche questi aspetti dovranno essere chiariti attraverso le verifiche investigative.

La priorità è ricostruire con precisione la scena e verificare le diverse ipotesi, evitando conclusioni premature mentre gli accertamenti sono ancora nelle fasi iniziali.

Mirandola sotto choc per la morte dei due anziani

Il ritrovamento dei coniugi ha scosso la comunità di Mirandola. La violenza descritta nelle prime ricostruzioni e l’incertezza che ancora circonda la vicenda rendono il caso particolarmente inquietante.

Nelle prossime ore potrebbero emergere nuovi elementi sull’identità delle vittime, sulle circostanze del ritrovamento e sugli sviluppi dell’inchiesta. Per ora, il quadro resta quello di due anziani trovati morti nella propria abitazione e di un’indagine che punta a chiarire un possibile duplice omicidio.

La sindaca Letizia Budri, allertata, è in contatto con le forze dell’ordine, in attesa di aggiornamenti e di aggiornamenti. L’unico elemento noto, dalle prime indiscrezioni sul posto, è che i corpi degli anziani coniugi avevano ferite molto profonde al capo. Tanto da far dire che erano decapitati. ”Questa è una tragedia che sta scuotendo nel profondo la nostra comunità, soprattutto per la dinamica. Poco fa ho parlato con il Questore e resto in attesa di aggiornamenti”.

L’attenzione resta concentrata sul lavoro degli investigatori: saranno i riscontri raccolti sul posto e gli eventuali sviluppi giudiziari a stabilire che cosa sia realmente accaduto nel casolare di via Imperiale.