Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Tempo Libero

Buon onomastico Gerardo, oggi 16 ottobre: video, gif e immagini di auguri da condividere

DiRosalyn Bianca

Pubblicato: 16 Ott, 2025 - ore: 01:00 #16 ottobre 2019, #auguri Gerarda, #auguri Gerardo, #buon onomastico Gerardo, #buon onomastico Gerry, #buon onomastico oggi, #Gerardo auguri, #il santo del giorno, #San Gerardo Maiella
auguri Gerardo

Oggi, 16 ottobre, si festeggia San Gerardo Maiella. Originario di Muro Lucano, fu un religioso italiano della Congregazione del Santissimo redentore. Morì a Materdomini il 16 ottobre del 1755 e fu canonizzato da Pio X nel 1904. Entrò al servizio del vescovo di Lacedonia dopo la prematura morte del padre. Decise di seguire un gruppo di sacerdoti rendentoristi nonostante il parere contrario della madre.

Le fonti dell’epoca raccontano che si calò con un lenzuolo dalla finestra per scappare e lasciò una lettera alla mamma nella quale chiedeva perdono: “Vado a farmi santo”. Nel 1732 pronunciò i voti solenni alla Congregazione Redentorista fondata da Sant’Alfonso Maria de’ Liguori.

I miracoli di San Gerardo

I miracoli di San Gerardo. Nonostante la sua salute cagionevole fu lavoratore instancabile. Guarigioni e moltiplicazione dei viveri tra i miracoli che vengono narrati di San Gerardo. Tra gli avvenimenti più significativi legati al religioso di Muro Lucano il miracolo del mare a Napoli. Nello specifico a richiamare l’attenzione di Gerardo Maiella furono le urla della folla, in località Pietra del pesce, che assisteva al disperato tentativo di alcuni marinai di salvarsi dal mare in tempesta. Il religioso si fece il segno della croce e iniziò a camminare sul mare. Una volta raggiunta la barca la riportò a riva con “due ditelle”.

La prematura morte a 29 anni

A Caposele in un momento di carestia moltiplicò le derrate alimentari. Si adoperò molto per i poveri fin quando non sopraggiunse prematuramente la morte, aveva solo 29 anni, dopo essere stato colpito da tisi nel convento di Materdomini di Caposele. Il fratello laico, incaricato di suonare le campane, fu trascinato da una forza misteriosa e suonò le campane a festa per celebrare la nascita in cielo di Gerardo.

Santo Patrono. San Gerardo è patrono della Basilicata, dei gestanti, delle mamme e dei fanciulli oltre che di numerose località della Lucania, dell’avellinese, della Puglia e della Calabria. Il nome ha origine tedesca e significa ‘forte nel lanciare il dardo’.

Buon onomastico Gerardo 16 ottobre: immagini da inoltrare su WhatsApp

Auguri. Oggi, 16 ottobre, in occasione della ricorrenza di San Gerardo Maiella in tanti cercheranno di sorprendere i propri cari, gli amici e i colleghi di lavoro con messaggi originali, significativi o divertenti per augurare buon onomastico Gerardo. Di seguito alcuni immagini, video e gif da inoltrare oggi, 16 ottobre, per gli auguri di buon onomastico.

Di Rosalyn Bianca

(Annarita Raiola): la passione per la televisione,la musica e il gossip sono state fonte di ispirazione per il suo percorso giornalistico. Un viaggio quotidiano che va dall’approfondita analisi dei programmi tv alle vicende dei personaggi che infiammano il web fino alle nuove tendenze musicali. In passato è stata voce di una radio locale a Serino, in provincia di Avellino.

Articoli correlati

Tempo Libero

Buon onomastico Daniele oggi 10 ottobre: immagini di auguri da condividere

Ott 10, 2025 Mario De Santi
Tempo Libero

Buon onomastico Rosaria e Rosario, oggi 7 ottobre: video, gif e immagini di auguri da condividere

Ott 7, 2025 Mario De Santi
Tempo Libero

Buon onomastico Bruno, oggi 6 ottobre: video, gif e immagini da condividere

Ott 6, 2025 Mario De Santi

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Tempo Libero

Buon onomastico Gerardo, oggi 16 ottobre: video, gif e immagini di auguri da condividere

Sport

Zlatan Ibrahimović a This Is Me: ‘Ho rubato per sopravvivere, ora insegno ai miei figli rispetto e indipendenza’

Gossip e TV

Bianca Balti, lo sfogo sul rifiuto di Victoria’s Secret: ‘Volevo rappresentare le donne che hanno avuto il cancro’

Gossip e TV

Pamela Genini aveva partecipato a un reality condotto da Luxuria: ‘Era un raggio di sole’

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© 2025 Notizie Audaci. All Rights Reserved.