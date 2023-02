Superenalotto, storica vincita con la bacheca dei sistemi: 6 da 371 milioni di euro, quanto andrà allo Stato

Vincita record in ‘cooperativa’ con il Jackpot più alto al mondo sbancato grazie alla bacheca dei sistemi con il montepremi da 371 milioni di euro che sarà distribuito in 90 schede.

Ad ogni vincitore spetterà 4 milioni di euro. Questa la combinazione che ha fatto saltare il banco con il Superenalotto a distanza di due anni dal ‘colpo’ da 156 milioni di euro realizzato a Montappone, borgo in provincia di Fermo, il 22 maggio 2021.

Superenalotto, il 6 da record realizzato con la banca dei sistemi: il Jackpot sarà distribuito in 90 schede

La suddivisione in quote, con la bacheca dei sistemi, permette di partecipare a un sistema che mette in gioco più combinazioni, aumentando le probabilità di vincita, riducendo la spesa e dando la possibilità al giocatore di decidere quante quote mettere in gioco. L’ultimo Jackpot vinto con la “bacheca dei sistemi” risale ai 177 milioni vinti il 30 ottobre 2010, grazie a un sistema a caratura: le 70 quote da 24 euro ciascuna vennero acquistate dalle ricevitorie Sisal e poi proposte ai giocatori.

Tassa sulla fortuna: 74 milioni di Jackpot torneranno nelle casse dello Stato

Circa 74 milioni del Jackpot centrato il 16 febbraio 2023 al Superenalotto torneranno nelle casse dello Stato: è l’effetto della “tassa sulla fortuna” che prevede un prelievo del 20%, calcolato sulla parte eccedente i 500 euro di vincita. Ecco la combinazione vincente: 1, 38 ,47, 52, 56, 66 Numero Jolly: 72 Numero Superstar: 23