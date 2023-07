Suv contromano sulla Laurentina, morta 67enne: alla guida 20enne, sequestrati i cellulari

Viaggiava contromano sulla via Laurentina il Suv Tesla con a bordo dei ragazzi, che ha travolto sabato 1° luglio una Lancia Y condotta dalla 67enne Simonetta Cardone che non ha avuto scampo. La donna è morta sul colpo a causa del violento impatto che si è verificato al chilometro 21, in direzione Pomezia.

Incidente mortale sulla via Laurentina, Suv guidato da 20enne travolge e uccide Simonetta Cardone

Nell‘incidente sono rimasti feriti quattro giovani che erano a bordo del Suv guidato da un giovane di 20 anni che è risultato negativo ad alcol e droga. L’auto era intestata alla ditta del padre con sede a Pomezia. L’ipotesi, secondo quando emerge dai primi rilievi dei vigili urbani, è che l’auto viaggiasse ad una velocità elevata e che il giovane conducente abbia perso il controllo del mezzo invadendo l’altra corsia.

I vigili urbani hanno sequestrato i cellulari dei cinque ragazzi che erano a bordo del Suv Tesla che si è schiantato contromano, sulla via Laurentina a Roma, contro l’auto guidata da Simonetta Cardone. Sui telefonini verranno fatte verifiche per accertare se i ragazzi stessero filmando od erano impegnati in dirette social o chat. I quattro giovani in auto con il 20enne, due ragazzi e due ragazze, sono stati medicati all’ospedale Sant’Eugenio di Roma e dimessi dopo poche ore.

Giovane negativo ai test di alcol e droga, sequestrati i telefonini per verificare se i giovani stessero filmando

“L‘incidente che si è consumato ieri sera sulla Laurentina è l’ennesima dimostrazione che i ragazzi oggi non sono consapevoli dei rischi connessi alla guida di un veicolo, specialmente un Suv come una Tesla altamente prestazionale e che pone l’accento sulla poca conoscenza delle auto ibride ed elettriche” – ha detto Paolo Colangelo, presidente della Confarca, confederazione delle autoscuole, che da tempo si sta battendo da anni per l’introduzione dei corsi sulla sicurezza stradale propedeutici all’esame per la patente di guida.