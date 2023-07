Incidente Eboli, schianto in località Cioffi: famiglia napoletana distrutta

Una famiglia napoletana residente ad Agropoli è rimasta coinvolta in un incidente stradale verificatosi all’alba di domenica 2 luglio in località Cioffi, comune di Eboli (Salerno). Le tre persone che erano a bordo dell’auto sono decedute nel violento impatto.

Lo schianto dopo la rotatoria in località Cioffi: le vittime sono originarie di Camposano ma vivono ad Agropoli

L’Audi a bordo della quale viaggiavano ha sbandato dopo aver imboccato la rotatoria mentre viaggiava sulla strada statale Tirrena Inferiore. La vettura è finita fuori strada e nel violento impatto sono il 67enne Aniello Rozza e la 65enne Virgilia Iovino, marito e moglie, e Santina De Riggi, 92 anni, madre della donna. Erano originari di Camposano, in provincia di Napoli, ma da tempo vivevano nel comune cilentano.

Sul posto l’Anas e i carabinieri di Eboli per i rilievi del caso e la gestione del traffico. Secondo una prima ricostruzione a determinare l‘incidente mortale sarebbe stata l’alta velocità. L’Audi viaggiava in direzione Battipaglia. Nel sinistro verificatosi in località Cioffi di Eboli non sono rimasti coinvolti altri veicoli.