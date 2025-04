Si tuffa nel Tanaro per fare un bagno con gli amici: disperso 13enne di Bra

Disperso tredicenne dopo il tuffo nel Tanaro

É scomparso nelle acque torbide del fiume in un pomeriggio di sole ma con il corso d’acqua ancora ingrossato dopo le piogge dello scorso fine settimana. Dal primo pomeriggio, nel tratto del Tanaro che attraversa il territorio di Verduno, in provincia di Cuneo, è disperso un ragazzino di poco meno di 13 anni nato a Bra da genitori di origini senegalesi.

Apprensione per le sorti del ragazzino di origine senegalese

Era in compagnia di in un gruppo di coetanei o ragazzini poco più grandi che si sono ritrovati lungo il fiume in aperta campagna per una giornata di svago, nell’ultimo giorno di chiusura delle scuole per le vacanze pasquali. Dopo l’ondata di maltempo che ha flagellato il nord-ovest la settimana scorsa, il livello del Tanaro è cresciuto e le sue acque in questi giorni sono ancora limacciose e trasportano detriti, anche se il fiume – che nasce al confine tra il Piemonte e la Liguria, tra i comuni di Ormea e Cosio d’Arroscia – non è stato tra quelli coinvolti da piene ed esondazioni che hanno segnato invece altre zone del Piemonte.

Nulla a che vedere con le disastrose alluvioni degli anni passati, ma nel tratto dove il ragazzino è scomparso la corrente è comunque forte. A Verduno, tra le colline e i vigneti di langa, il Tanaro, sesto fiume per lunghezza d’Italia e secondo del Piemonte, scorre poco prima di arrivare ad Alba e dirigersi poi verso la confluenza con il Po, in provincia di Alessandria. É un tratto fluviale noto soprattutto per la particolarità della ‘Spiaggia dei cristalli’ di gesso, spesso frequentata nella bella stagione.

Trascinato via dalla corrente sotto gli occhi terrorizzati degli amici

Così, approfittando di una bella giornata di sole primaverile, il un gruppo di ragazzini si è avventurato sulle sponde del fiume, probabilmente sottovalutando il rischio della corrente e della portata del fiume. Il tredicenne – che potrebbe avere tentato di fare il bagno – è finito tra i flutti senza riuscire a tornare a riva, sotto gli occhi atterriti dei suoi amici che hanno dato l’allarme.

Sul posto sono arrivati i soccorritori, con un ampio spiegamento di forze. Ai Vigili del fuoco arrivati da Alba e Asti si sono affiancati i sommozzatori e gli elicotteri da Cuneo e Varese.

Ricerche temporaneamente sospese

Nelle ricerche sono impegnati anche i carabinieri della compagnia di Bra. Rintracciato dai militari dell’Arma, è arrivato anche il padre del tredicenne. Il Tanaro è stato scandagliato per chilometri, sorvolato dai droni e scrutato con l’utilizzo delle termocamere ma finora le ricerche non hanno dato alcun esito e sono state sospese per la scarsa visibilità. Riprenderanno domani. Il ragazzino è arrivato in Italia quando aveva solo 3 anni, attualmente frequenta il primo anno del centro di formazione professionale dei Salesiani a Bra e ha tre fratelli.