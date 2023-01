Taranto, auto si schianta contro un muro sulla Massafra – Martina: muoiono due 20enni e una 13enne

Tragico incidente sulla Massafra – Martina nel tardo pomeriggio di domenica 22 gennaio. Tre giovani vite spezzate sull’asfalto dopo un terribile schianto contro un muretto di cemento lungo la strada provinciale. Nel sinistro hanno perso la vita un ragazzo di 20 anni, il 20enne, Leonardo Carucci, che era alla guida dell’Opel Corsa e la sorella 13enne, Antonella Carucci. Tutti originari di Massafra.

Morti Leonardo Carucci e la sorella Antonella, ferito il figlio di una consigliera comunale di Massafra

A bordo della vettura era presente una quarta persona, un ventenne (il figlio della consigliera comunale di Massafra, Teresa D’Errico), che è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto. I medici hanno riscontrato un trauma cranico commotivo e fratture multiple agli arti superiori e inferiori dopo i primi accertamenti. Il ragazzo é in prognosi riservata ma non corre pericolo di vita.

Secondo una prima ricostruzione il conducente dell’Opel Corsa avrebbe perso il controllo dell’auto, anche a causa dell’asfalto reso viscido dalla pioggia, mentre stava effettuando un sorpasso sulla strada provinciale 581. La corsa della macchina si è fermata sul muretto di cemento che è diventata un trappola mortale per tre dei quattro giovani in auto. Il gruppo era stato fuori per il pranzo della domenica, a Martina Franca, in un ristorante della tradizione giapponese per gustare del sushi e stava rientrando a Massafra. Sul luogo dell’incidente, oltre gli operatori del 118, sono giunti i vigili del fuoco, i carabinieri e la Polizia locale.

I quattro giovani avevano pranzato a Martina, il sindaco di Massafra proclama il lutto cittadino

Il sindaco di Massafra, Fabrizio Quarto, ha proclamato il lutto cittadino nel giorno in cui saranno celebrati i funerali delle giovani vittime. “Apprendere questa terrificante notizia lascia senza parole. È una tragedia immane. Alle famiglie che stanno attraversando questo inferno agghiacciante giunga il cordoglio dell’intera comunità massafrese”.