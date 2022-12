Manduria, dramma della solitudine: i parenti lo chiamano per gli auguri, trovato morto

Dramma della solitudine e macabra scoperta il giorno di Natale a Manduria, in provincia di Taranto. Un 70enne di origine tedesca, da tempo residente nel comune pugliese, è stato trovato privo di vita nella sua abitazione di campagna dai carabinieri della locale stazione dopo l’allarme lanciato da parenti e amici che stavano tentando di contattarlo per fargli gli auguri per le festività.

Il 70enne si era trasferito in provincia di Taranto dopo la pensione e viveva da solo

Dopo la pensione Franz si era trasferito nella località ionica ed aveva scelto un’abitazione rurale, poi ristrutturata, in campagna non lontano da dove vivono degli amici di famiglia. I parenti hanno provato a contattarlo il 25 dicembre per fargli gli auguri di Natale ma non hanno ricevuto risposta, così hanno immediatamente contattato alcuni conoscenti del tedesco che pure era intenzionati fargli visita. Quando sono andati a bussare all’abitazione sulla via del Santuario dei Santi Medici non hanno ricevuto risposta e, temendo il peggio, hanno contattato le forze dell’ordine.

I carabinieri, alla guida del comandante di stazione, il maresciallo luogotenente Elio Errico, lo hanno rinvenuto disteso sul pavimento vicino al letto. Il corpo era in avanzato stato di decomposizione ma già l’odore all’ingresso aveva fatto intuire il tragico epilogo. La morte risalirebbe ad un mese fa con un familiare che ha riferito di aver parlato per l’ultima volta con Franz il 19 novembre.

I parenti avevano provato a contattarlo il giorno di Natale per gli auguri, deceduto da almeno un mese

Non sono stati trovati segni di violenza sul corpo con gli inquirenti che ipotizzano il decesso per cause naturali. Il magistrato di turno alla Procura della Repubblica di Taranto, ha seguito comunque la prassi disponendo il sequestro della salma per permettere la visita necroscopica: lo specialista ha così potuto escludere la presenza di ferite o traumi sul corpo, attribuendo la causa della morte del 70enne, che non era sposato, ad un probabile infarto cardiaco. Franz L. avrebbe festeggiato il compleanno tra pochi giorni, era nato a Polling (Germania) il 31 Dicembre del 1952.