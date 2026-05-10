Tecnico trovato morto in hotel a Marina di Pietrasanta: era in Versilia per girare un video musicale

La tragedia in un hotel di Marina Pietrasanta

La trasferta di lavoro si trasforma in tragedia

Doveva essere una trasferta di lavoro legata alla produzione di un video musicale, ma la mattina di domenica 10 maggio si è trasformata in un giallo ancora tutto da chiarire. Un uomo di 40 anni è stato trovato senza vita nel cortile dell’Hotel Oceano a Marina di Pietrasanta, in Versilia.

L’allarme è scattato intorno alle 6.45, quando è arrivata una segnalazione che parlava di una persona a terra all’interno della struttura alberghiera. All’arrivo dei sanitari, però, per il 40enne non c’era ormai più nulla da fare.

La vittima, un italiano che soggiornava nell’hotel per motivi professionali, lavorava come tecnico nel settore audiovisivo ed era impegnato in questi giorni nella realizzazione di un videoclip musicale.

Cosa emerge dalle prime indagini sulla morte del 40enne

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, gli agenti del commissariato di Forte dei Marmi, la squadra mobile di Viareggio e il medico legale.

Secondo le prime informazioni raccolte dagli investigatori, una delle ipotesi al vaglio è che l’uomo possa essere precipitato da una terrazza dell’albergo dove alloggiava.

Al momento, però, le cause del decesso non sono ancora state chiarite ufficialmente. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire le ultime ore trascorse dal 40enne in Versilia e capire cosa possa essere accaduto poco prima della tragedia.

Dai primi accertamenti, spiegano gli inquirenti, il decesso sembrerebbe riconducibile a un suicidio, ma nessuna pista viene esclusa in questa fase delle indagini.

La procura dispone l’autopsia

Per fare piena luce sulla vicenda, la procura di Lucca ha disposto l’autopsia sul corpo dell’uomo.

L’esame autoptico servirà a chiarire con precisione le cause della morte e a verificare eventuali elementi utili alle indagini.

Gli investigatori stanno inoltre raccogliendo testimonianze e analizzando i movimenti del tecnico nelle ore precedenti al ritrovamento del corpo.

Da quanto emerso finora, il 40enne nella serata di sabato sarebbe uscito insieme ad alcuni colleghi per un aperitivo in uno stabilimento situato davanti all’hotel.

Il lavoro in Versilia per la produzione del videoclip

L’uomo si trovava a Marina di Pietrasanta da alcuni giorni proprio per motivi professionali.

Secondo quanto appreso, faceva parte di una troupe impegnata nella produzione di un video musicale in Versilia, territorio spesso scelto come location per spot, videoclip ed eventi legati al mondo dello spettacolo.

Gli investigatori stanno cercando di capire anche se nelle ultime ore ci fossero stati segnali particolari o eventuali situazioni che possano aiutare a comprendere il contesto della tragedia.

Un’altra tragedia che scuote la Versilia

La notizia si è diffusa rapidamente tra Marina di Pietrasanta e le altre località della costa toscana, dove in molti hanno seguito con attenzione gli sviluppi della vicenda.

La morte del 40enne ha scosso anche chi lavorava con lui nella produzione del videoclip, rimasto improvvisamente coinvolto in una tragedia ancora avvolta da molti interrogativi.

Le prossime ore saranno decisive per chiarire cosa sia realmente accaduto all’interno dell’hotel e se il decesso sia davvero riconducibile a un gesto volontario oppure ad altre dinamiche ancora da accertare.