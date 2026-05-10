Mercato San Severino sotto choc, muore mentre canta alla festa della nipote: addio a Pinuccio Calvanese

L'ultimo saluto a Pinuccio Calvanese è stato celebrato nella chiesa di San Giovanni in Parco

Una giornata di festa si trasforma in tragedia

Doveva essere una giornata di festa, piena di musica, sorrisi e familiari riuniti per celebrare una promessa di matrimonio. In pochi istanti, però, tutto si è trasformato in tragedia. A Mercato San Severino la comunità piange la scomparsa di Pinuccio Calvanese, 63 anni, morto improvvisamente mentre cantava durante il ricevimento organizzato per la nipote.

L’uomo si trovava in un ristorante del Salernitano insieme ai parenti quando ha deciso di dedicare una canzone ai futuri sposi. Un gesto spontaneo, nato dalla sua più grande passione: il canto. Proprio durante l’esibizione, però, il 63enne si sarebbe improvvisamente accasciato davanti agli invitati.

I soccorsi sono stati immediati, ma ogni tentativo di salvargli la vita si è rivelato inutile. Secondo le prime ipotesi, a stroncarlo sarebbe stato un infarto fulminante.

Chi era Pinuccio Calvanese

A Mercato San Severino Pinuccio Calvanese era molto conosciuto e stimato. Da anni faceva parte del coro parrocchiale “Armonia 2000” della chiesa di San Giovanni in Parco, dove aveva accompagnato con la sua voce celebrazioni religiose, matrimoni e momenti importanti della vita comunitaria.

Non era soltanto un appassionato di musica sacra. Per tanti rappresentava una presenza discreta ma costante, sempre disponibile all’interno della parrocchia e nelle attività legate alla comunità.

Aveva lavorato per anni nelle Ferrovie dello Stato e, secondo quanto raccontato da amici e conoscenti, mancavano pochi anni alla pensione. In passato aveva fatto parte anche del comitato festa di San Vincenzo Ferrer e della corale “Angelicus” della frazione Pandola insieme alla moglie.

Pochi minuti prima del malore aveva persino condiviso sui social alcune fotografie della festa di famiglia, immagini che oggi assumono un significato ancora più doloroso per chi gli voleva bene.

Il malore improvviso davanti ai familiari

La tragedia si è consumata davanti ai parenti riuniti per celebrare la promessa di matrimonio della nipote.

Secondo le ricostruzioni, Pinuccio avrebbe preso il microfono per dedicare un brano ai promessi sposi. Nessuno immaginava che quella sarebbe stata la sua ultima canzone.

Mentre cantava, il 63enne avrebbe accusato un malore improvviso per poi crollare sul pavimento del locale. Momenti drammatici che hanno sconvolto tutti i presenti, passati nel giro di pochi secondi dalla gioia alla disperazione.

La notizia della sua morte si è diffusa rapidamente in tutta Mercato San Severino, lasciando increduli amici, conoscenti e membri della comunità religiosa.

I funerali nella “sua” chiesa tra commozione e lacrime

I funerali di Pinuccio Calvanese sono stati celebrati proprio nella chiesa di San Giovanni in Parco, il luogo dove per oltre vent’anni aveva cantato insieme al coro.

La cerimonia è stata segnata da una forte partecipazione emotiva. Tantissime persone si sono radunate sia all’interno che all’esterno della chiesa per dare l’ultimo saluto a un uomo considerato da molti un punto di riferimento umano e spirituale.

Durante l’omelia, il parroco don Peppino Iannone ha ricordato il 63enne con parole molto toccanti.

“Pinuccio è stato un marito e padre esemplare, uomo di fede, voce importante del nostro coro. Con il suo stile semplice e delicato ha seminato amore nella sua famiglia e nella nostra comunità”.

Anche i membri del coro hanno vissuto momenti di grande commozione, faticando a trattenere le lacrime mentre accompagnavano la funzione religiosa con i canti tanto amati da Pinuccio.

Una comunità sconvolta da una morte improvvisa

La morte di Pinuccio Calvanese ha lasciato un vuoto profondo non solo nella famiglia, ma nell’intera comunità di Mercato San Severino.

In tanti, nelle ultime ore, hanno voluto ricordarlo sui social e davanti alla chiesa, parlando di una persona generosa, riservata e profondamente legata ai valori della famiglia e della fede.

Una vita spezzata all’improvviso mentre stava facendo ciò che amava di più: cantare.