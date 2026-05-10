‘Non stavo scherzando’: Francesca Manzini sorprende al GF Vip dopo il videomessaggio della sorella

Le sorelle Lilli e Francesca Manzini

Francesca Manzini fa discutere al GF Vip per l’affermazione sulla sorella

Dentro la casa del GF Vip continua a far discutere il rapporto complicato tra Francesca Manzini e la sorella Lilli. Ma stavolta a colpire i concorrenti non è stato il videomessaggio trasmesso durante la puntata di venerdì 8 maggio, quanto quello che è successo nelle ore successive.

Raimondo Todaro e Renato Biancardi hanno chiesto spiegazioni alla gieffina su una frase pronunciata d’istinto appena Ilary Blasi aveva annunciato una sorpresa da parte della sorella.

“Ok, mi ha querelato?”, aveva detto Francesca senza nemmeno attendere il video.

Una frase che molti avevano interpretato come ironica o come una battuta venuta male. Ma il confronto avvenuto nelle ore successive ha cambiato completamente il significato di quelle parole.

Raimondo Todaro prova a minimizzare, ma Francesca lo spiazza

Parlando con Francesca nella casa più spiata dagli italiani, Raimondo Todaro ha ammesso di aver trovato quella frase piuttosto strana. “La cosa che hai detto sulla denuncia l’abbiamo percepita male. Pensavo stessi sdrammatizzando”, le ha detto il ballerino, cercando di leggere quell’uscita come una semplice battuta dettata dalla tensione del momento.

Anche Renato Biancardi ha provato a ridimensionare tutto, ricordando che Lilli aveva comunque scelto di esporsi pubblicamente inviando un videomessaggio pieno di affetto. Ma la replica di Francesca Manzini ha spiazzato entrambi. “No, ero seria. Io la conosco”, ha detto senza esitazioni.

Per qualche secondo Todaro è rimasto in silenzio, visibilmente sorpreso dalla risposta della coinquilina. Poi ha replicato con una frase che ha cambiato il tono della conversazione: “Allora è più grave la cosa”.

Il motivo della frase resta un mistero

Francesca Manzini ha ribadito di aver pensato davvero che la sorella potesse aver preso provvedimenti contro di lei. E quando i coinquilini le hanno chiesto il motivo di quella convinzione, l’imitatrice ha scelto di fermarsi. “Lo so io perché lo penso. Ma non ne parlerò”, ha detto.

Parole che hanno aumentato ancora di più la curiosità dentro e fuori la casa, soprattutto perché pronunciate dopo un videomessaggio che, almeno in apparenza, sembrava voler riaprire un dialogo tra le due sorelle.

A quel punto Todaro ha cercato di convincerla a non aggiungere altro, temendo che il discorso potesse trasformarsi nell’ennesimo caso mediatico del reality.

“Tienitelo per te e non parlarne con nessuno, che poi ci fanno altre clip”, le ha consigliato.

La frase sul rapporto con la sorella che fa discutere

Nel corso della conversazione, Francesca Manzini ha lasciato emergere anche un altro dettaglio molto personale sul rapporto con Lilli.

Secondo quanto raccontato dalla concorrente, la sorella le avrebbe spiegato chiaramente i motivi dell’allontanamento e anche perché avrebbe scelto di mantenere le distanze.

“Lei mi ha spiegato perché ha chiuso e perché vuole continuare a chiudere”, ha raccontato Francesca.

Poi ha aggiunto una frase che ha lasciato i coinquilini ancora più perplessi: “Lei dice di volermi bene, mi riconosce i meriti… però non vuole vivermi”.

Parole che sembrano raccontare un rapporto pieno di affetto ma segnato da una frattura ormai profonda.

Un rapporto difficile diventato tema centrale nella Casa

Già nelle prime settimane al Grande Fratello Vip, Francesca Manzini aveva parlato del legame complicato con la sorella, spiegando come entrambe si sentano quasi “due figlie uniche”.

Una situazione che in passato aveva provocato anche tensioni con altri concorrenti, tra cui Marco Berry.

Ora però il confronto avuto con Raimondo Todaro rischia di riportare la questione al centro delle prossime puntate, soprattutto dopo le parole pronunciate dalla gieffina e quel riferimento mai chiarito fino in fondo ai veri motivi della rottura con Lilli.