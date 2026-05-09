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Foto e frasi per la Festa della Mamma e per la mamma volata in cielo

DiRedazione

Pubblicato: 10 Mag, 2026 - ore: 01:07 #8 maggio, #Auguri mamma, #Buona festa della mamma, #Foto e frasi per la Festa della Mamma, #Frasi festa della mamma defunta, #frasi per la Festa della Mamma che non c'è più

Oggi si celebra laFesta della Mamma. Ha radici antiche visto che si è iniziato a festeggiare questa ricorrenza in via indiretta già nel mondo greco romano quando le madri venivano celebrate durante le festività legate alle divinità femminile nella quali si celebrava la fertilità.

Festa della mamma, cenni storici

Alla fine del 1800 gli americani, per merito di una pacifista americana, Ann Reeves Jarvis e di sua figlia Anna, al fine di favorire l’amicizia tra le madri di Nordisti e Sudisti. Il presidente americano Woodrow Wilson ufficializzò la festa nel 1914 fissando la ricorrenza per la seconda domenica di maggio.

Data che è stata adottata in numerosi Paesi del mondo ed anche in Italia dal 1959 (nel periodo fascista veniva celebrata la Giornata della Madre e del fanciullo in coincidenza con la Vigilia di Natale).

Foto e frasi per la Festa della Mamma da condividere

Per molti la collocazione a maggio ha anche un significato religioso visto che è il mese dedicato alla Madonna. Di seguitofoto e frasi per la Festa della Mamma e frasi per la festa della mamma volata in cielo da inoltrare via WhatsApp e social.

  • Sei la miglior madre che i nostri figli potessero avere, e la miglior moglie che io potessi desiderare. Buona Festa della Mamma. 
  • Mamma, sei l’esempio di tutto ciò che vorrei essere, ma non sarò mai immensa come te, perché tu sei troppo speciale
  • L’amore della mamma può essere tradotto in una parola: donazione. Parlare di questo sentimento è capire che è la forma più completa d’amore. Buona Festa della Mamma
  • Ogni alba sia per te un invito a sognare, un appello a vivere e un’opportunità per amare. Buona Festa della Mamma
  • Mi hai donato la vita, mi hai insegnato ad amarla ed apprezzarla, mi sei stata sempre accanto nei momenti difficili e in quelli belli! Auguri mamma 
  • Per tutte le volte che non ho detto grazie perché pensavo che lo sapessi, ti ringrazio ora più che mai. Mi dispiace di non poter essere con te oggi. Buona Festa della Mamma!
  • Grazie mamma per avermi dato le ali, per avermi lasciato volare e per avermi aiutato a rialzarmi quando cadevo. Buona Festa della Mamma!
  • Non sei solo la persona che mi ha cresciuto. Sei la mia mamma. Un milione di auguri.
  • L’ho fatta arrabbiare, ridere, piangere, a volte è rimasta in piedi ad aspettarmi fino a tardi.  Mamma, sei la numero 1.
  • La mamma è quella persona che se ci sono 4 fette di torta da dividere in 5 persone, si inventa che non le sono mai piaciuti i dolci. Tanti auguri mamma.
  • Spero che tutti i giorni della tua vita siano pieni di sorriso e di soddisfazioni. Tanti auguri mamma per la tua festa speciale.
  • La mamma è il mio rock [A. Keys]
  • Le braccia di una mamma sono fatte di tenerezze e coccole, e un bambino non può che dormire beato tra loro. [V. Hugo]

Frasi per la mamma che non c’è più

  • Mamma ora che non ci sei non so come fare senza te. C’eri, anche lontano, anche senza parlarti tu c’eri. Da oggi pensare al suono della tua risata mi farà male. Mi mancherai sempre.
  • Infinita tristezza nel cuore, il vuoto di chi vorresti al tuo fianco e invece è solo una stella che brilla nel cielo. Mamma mi manchi.
  • Mia cara mamma alzo lo sguardo al cielo e ti parlo. Cosa non darei per sentire di nuovo il suono della tua voce. Mi mi mancano le tue risate, la tua compagnia, persino i tuoi rimproveri. Mi manca tutto di te.
  • Se con le lacrime potessi costruire una scala e con i ricordi una strada, vorrei camminare fino al cielo e riportarti a casa. Mi manchi cara mamma.
  • La morte non esiste. La gente muore solo quando viene dimenticata, e stai tranquilla mamma che in me tu continuerai a vivere sempre.
  • Mamma, la tua mano posata sulla mia spalla rimarrà con me per sempre. Sarai vicino a me ovunque vada, lo so.
  • La maggior parte delle persone può solo sognare di vedere un angelo. Avevo il piacere di vivere tutta la mia vita con uno e di ricordarla dopo che volava via in cielo. Mamma, mi manchi.
  • Non esiste un giorno in cui io non senti la tua mancanza mamma. Ti voglio bene mamma, la tua mancanza mi fa soffrire molto. Il pensiero di non poter udire la tua voce solo per un altro secondo mi fa star male. Mi manchi tantissimo mamma.
  • Dio ti ha portato via dalla terra per portarti lassù in mezzo agli angeli, oltre il cielo e le nuvole. Ma nessuno potrà mai portarti via dal mio cuore. Mi manchi mamma.
  • A volte, quando manca una persona sembra che l’intero mondo si spopoli. (Alphonse de Lamartine)

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

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