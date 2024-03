Terlizzi, precipita nel vano ascensore: muore Cesare Dibitetto, aveva appena festeggiato il compleanno

Un capocantiere di 79 anni, Cesare Dibitetto, è morto precipitando nel vano ascensore di un palazzo in corso di ristrutturazione in via Cesare Battisti nel centro storico di Terlizzi, in provincia di Bari. L’uomo, residente a Giovinazzo, operaio molto esperto, era dipendente da tempo della ditta per la quale stava lavorando. Il giorno prima aveva festeggiato il compleanno.

Cesare Dibitetto è deceduto a 79 anni mentre faceva un sopralluogo in un appartamento di Terlizzi

La tragedia è avvenuta durante le operazioni di verifica dei livelli dell’ascensore prima di procedere al rivestimento. Il 79enne è caduto dal primo piano fino al piano seminterrato, in pratica quindi da due piani. É stato un altro operaio che si trovava sul cantiere ad accorgersi della tragedia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Trani ei carabinieri.

Presenti anche il coordinatore della sicurezza, il titolare della ditta, oltre che il figlio della vittima e il sindaco di Terlizzi Michelangelo De Chirico.

‘Il cantiere era autorizzato’, dolore e costernazione a Giovinazzo

“Si tratta di un cantiere regolarmente autorizzato”, spiega all’Adnkronos. Proprio in questi istanti i vigili del fuoco stanno recuperando il cadavere. La ristrutturazione riguarda lavori in un edificio su tre livelli”. Cesare Dibitetto era originario di Giovinazzo. “La notizia ci ha lasciati senza fiato. È un’altra morte sul lavoro in un inizio di anno davvero terribile sotto questo punto di vista – ha detto Michele Sollecito, sindaco di Giovinazzo,