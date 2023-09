Terremoto Campi Flegrei, scossa di magnitudo 3.8: paura a Napoli, Liorni: ‘Stavamo registrando’

Una scossa di terremoto è stata registrata intorno alle 19:30 nella zona dei Campi Flegrei e in molte zone di Napoli e provincia.

Campi Flegrei, l’epicentro della scossa del 7 settembre nell’area degli Astroni, gente in strada a Napoli

Secondo le prime stime dell’Ingv, ha avuto una magnitudo di 3.8, ad una profondità di 2 km, con epicentro nell’area degli Astroni, oasi naturale al confine tra Napoli e Pozzuoli. La scossa è stata avvertita dai residenti di Fuorigrotta, via Manzoni, del quartiere collinare del Vomero e anche in centro città, oltre che nel puteolano.

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha precisato che è in atto uno sciame sismico. La prima scossa è avvenuta alle 19:45, alla profondità di 1,7 chilometri. Tra le testimonianze quelle del conduttore Marco Liorni: “Eravamo in registrazione di Reazione a Catena. Tutti hanno mantenuto la calma” – ha detto il conduttore televisivo. “É stata avvertita dalla popolazione ma dalle prime verifiche al momento non sono stati segnalati danni” – ha riferito la Protezione civile.