Terremoto Costa Catanese 21 aprile di magnitudo 4.4: vibrano i pannelli solari, gente in strada

La terra trema, attimi di paura e gente in strada per una scossa di terremoto di magnitudo 4.4 registrata dagli strumenti dell’Ingv alle 14:06 di venerdì 21 aprile lungo la Costa Catanese.

La scossa di terremoto registrata a 5 chilometri da Aci Castello ed avvertita in tutta la Sicilia orientale

L’epicentro è stato localizzato a cinque chilometri da Aci Castello (a 10 km da Catania) e ad una profondità di 17 chilometri. In un video pubblicato su YouTube si vedono i pannelli solari vibrare durante il sisma a a Palagonia. “La scossa è stata avvertita in tutta la Sicilia orientale e nelle zone interne fino a Caltagirone per la profondità e vicinanza alla costa dell’epicentro” – ha riferito Raffaele Azzaro, sismologo dell’Osservatorio Etneo.

Il terremoto è stato avvertito anche nel siracusano con tante persone che si sono riversate in strada per la paura. A Catania alcuni centri commerciali hanno disposto l’evacuazione a scopo precauzionale. Analoga misura è stata presa da alcuni siti industriali. La scossa è stata registrata in mare ed ai Vigili del Fuoco, che hanno ricevuto in pochi minuti centinaia di telefonate, non sono stati segnalati danni a persone o cose.

Evacuati alcuni centri commerciali a Catania, interrotta la circolazione ferroviaria sulla Messina-Siracusa

Accertamenti sono stati disposti lungo la linea ferrovia tra Siracusa, Catania e Messina con limitazione della circolazione dei treni. Sulla linea Messina-Catania-Siracusa la circolazione ferroviaria è stata sospesa in via precauzionale e per gli utenti è stato disposto un servizio sostitutivo con i pullman.