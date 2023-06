Terremoto Isole Tremiti 21 giugno, scossa di magnitudo 4.2: ‘Tremava tutto, mamma urlava’

È stata avvertita nitidamente in Basso Molise e in Puglia la scossa di terremoto di magnitudo 4.2 registrata dall’Ingv alle alle 17:33 di mercoledì 21 giugno al largo della costa del Gargano, con epicentro all’altezza delle Isole Tremiti, ad una profondità di 35 chilometri. Ai piani alti dei palazzi in Molise è tremato il mobilio.

Terremoto Isole Tremiti, la scossa avvertita nel Basso Molise, in Puglia e Abruzzo

“È stata lunga e sussultoria” – hanno detto alcuni residenti di Termoli, in provincia di Campobasso. Non si registrano danni a persone e cose ma per i residenti sono stati momenti di paura come testimoniano i numerosi commenti sui social con tante segnalazioni dalla provincia di Foggia.

“Il letto ha cominciato a muoversi tutto” – ha scritto un abitante di San Nicandro Garganico. “Brutta scossa sul Gargano, tale che l’urlo agghiacciante di mamma ha fatto venire di colpo la vicina in casa. Mai successo” – il racconto di un altro utente su Twitter.