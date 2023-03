Trema il centro sud, paura nella tarda serata per una forte scossa in provincia di Campobasso

Notte di paura al centro sud per una forte scossa di terremoto registrata dagli strumenti dell’Ingv alle 23:52 di martedì 28 marzo in provincia di Campobasso con prima stima provvisoria tra magnitudo 4.6 e 5.1. L’epicentro è stato localizzato a Montagano ad una profondità di 23 chilometri.

La scossa, come evidenziato dalle testimonianze su Twitter, è stata avvertita, oltre che in Molise, anche in Abruzzo, Campania e Puglia. “É durata cinque secondi. Si è sentita tanto qui a Napoli” – ha raccontato un utente.

Terremoto Campobasso, la scossa di magnitudo 4.6 avvertita anche in Campania, Abruzzo e Puglia

Numerose le segnalazioni da Napoli, dalla provincia di Avellino e di Salerno con utenti che hanno raccontato di aver sentito la scossa a Bari ed a Pescara. La notte tra lunedì 27 e martedì 28 marzo era stato registrato, poco dopo le 2.20, un sisma di magnitudo 3.1 a Sant’Elia a Pianisi. (in aggiornamento)